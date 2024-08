COMUNICATO STAMPA Ercolano. Buonajuto ‘Individuati e denunciati i responsabili della rissa in spiaggia, sicurezza e benessere sono la nostra priorità’

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

Ercolano. Buonajuto: ‘Individuati e denunciati i responsabili della rissa in spiaggia, sicurezza e benessere sono la nostra priorità’

“Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri i 3 ragazzi protagonisti della rissa in spiaggia ad Ercolano. Questo spiacevole episodio, che avevo denunciato sui miei profili social, ha ricevuto una pronta e decisa risposta da parte delle forze dell’ordine. Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri per la dedizione e il rigore con cui svolgono il loro lavoro quotidiano per garantire la sicurezza di tutti noi. Episodi di violenza come questo non devono accadere più, poiché minano la tranquillità e l’immagine della nostra Ercolano. La sicurezza e il benessere dei nostri cittadini sono e rimarranno la nostra priorità” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

