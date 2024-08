(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 SICUREZZA. CONGEDO (FDI): A 25 COMUNI SALENTO FONDI PER SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

“Ben 25 comuni del Salento sono entrati nelle graduatorie nazionale per l’assegnazione di fondi del decreto Sicurezza per sistemi di videosorveglianza nelle strade. Si tratta di un passo avanti e dell’ennesimo investimento del governo e del ministero degli Interni, a cui vanno i miei ringraziamenti, per rendere più sicure le strade e dare tranquillità ai cittadini onesti. Un’ulteriore dimostrazione di attenzione verso il Salento che troppo spesso, dai governi precedenti, è stato trascurato”. Lo dichiara il deputato salentino di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati