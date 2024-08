Primo Odg suppletivo del Consiglio comunale del 12 agosto – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

Cagliari, 09/08/2024

OGGETTO: 1° ODG suppletivo convocazione del Consiglio Comunale del 12/08/2024

Comunico che all’ordine del giorno precedentemente convocato per la seduta consiliare di lunedì 12 agosto 2024 alle ore 17.30 in prima convocazione, in

presenza presso la sede del palazzo Civico, devono intendersi aggiunti i seguenti argomenti:

OGGETTO

Proposta

PROPONENTE

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

02/07/2024

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla sentenza n. 747/2024 del Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Prima Civile, del

02/07/2024

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

02/07/2024

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

Art.194, comma 1, lett. a) Decreto Legislativo n.267/2000 ¿ Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da

sentenze esecutive. Vertenza G. di Vieto S.r.l. C/comune di Cagliari R.G. 3617/10. Compensi spettanti al CTU

Ing. //////////

19/07/2024

SERVIZIO LAVORI

PUBBLICI

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n.

267/2000 – derivante dal dispositivo della sentenza n. 70/2024 del Giudice di Pace di Cagliari, letto in

23/07/2024

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE