[FESTIVAL][PARCO SEGESTA] – Il 13 agosto al Teatro Antico “Il Derviscio di Bukhara” di Alberto Samonà, il 14 al Tempio musica jazz con Nick The Nightfly Quartet; il 15 e 16 agosto al Teatro Antico Mimmo Cuticchio con “Histoire du Soldat” rappresentato per la prima volta in Sicilia

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 SEGESTA TEATRO FESTIVALIII edizione 26 luglio – 25 agosto 2024

Proseguono gli appuntamenti del Segesta Teatro Festival 2024:martedì 13 agosto Il Derviscio di Bukhara di Alberto Samonà,il 14 agosto appuntamento con i ritmi jazz di Nick The Nightfly Quartet,il 15 e 16 agosto la nuova produzione di Mimmo Cuticchio Histoire du Soldat, su musiche dal vivo di Igor Stravinskij

Si apre una nuova settimana di suggestivi appuntamenti per la terza edizione del Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà, in corso fino al 25 agosto nel Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo. Contaminazioni culturali, tradizioni vicine e lontane, sound internazionali, accompagneranno il pubblico durante le prossime tre serate che, nella loro diversità di riferimenti, ambientazioni e ritmi, sanno mettere in luce la varietà delle proposte presenti in cartellone.

Si torna al Teatro Antico martedì 13 agosto, alle 19.30, per un viaggio in terre magiche e lontane, alla scoperta dei poemi e delle tradizioni culturali dell’Oriente e dell’Asia Centrale. Il Derviscio di Bukhara è un mix di teatro, musica e danze che apre lo spettatore alla spiritualità del Sufismo, di cui la città di Bukhara fu in vari periodi uno dei centri più importanti. Il testo di Alberto Samonà trae ispirazione e accoglie riferimenti di fiabe e poemi orientali, fra cui la storia di Leyla e Majnun di Nizami Ganjavi, e da racconti della tradizione della spiritualità dei dervisci. La narrazione teatrale portata avanti da Stefania Blandeburgo e Davide Colnaghi, i suoni e canti di Tito Rinesi & Ensemble Dargah (Piero Grassini, Flavio Spotti, Renè Rashid Scheier) e le danze di Grazia Cernuto (danze persiane) e Amal Oursana (Samā, danze sufi) saranno il tramite per scoprire un universo sacro capace di congiungere il piano materiale con quello Divino. Produzione Statale 114 – Circuito Latitudini; durata 90 minuti.

Mercoledì 14 agosto, alle 21.00, il Tempio si riempie di ritmo e vitalità, accogliendo il più grande divulgatore di musica jazz in Italia da oltre 30 anni, Nick The Nightfly (voce e ukulele), accompagnato da un ensemble siciliano composto da Diego Spitaleri (pianoforte), Giuseppe Urso (batteria), Orazio Maugeri (sax), Fabio Lannino (basso elettrico), Vito Giordano (tromba) e Salvatore Sciarratta (trombone). Un’ampia scelta di brani che spaziano dal pop raffinato di Burt Bacharach e Sting a citazioni di brani storici del jazz intratterrà il pubblico. Produzione Associazione Parla Piano, durata 90 minuti.

Nato a Glasgow ma siculo scozzese, come lui stesso ama definirsi visto il suo legame con l’Isola, che ha radici sia artistiche che sentimentali, Nick The Nightfly è cantante, chitarrista e compositore e all’appuntamento di Segesta suonerà anche l’ukulele. Negli anni ha collaborato con artisti del livello di Sting, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Annie Lennox e molti altri. Dal 1988 conduce Monte Carlo Nights in onda su Radio Montecarlo grazie al quale ha contribuito alla diffusione in Italia di stili musicali, tra cui la new age, la fusion, la world music, il jazz in tutte le sue forme, il lounge e la chill out. L’artista è inoltre direttore del Blue Note di Milano, tempio italiano del jazz.