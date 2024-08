(ARC) Infrastrutture: Amirante, rispetto tempi cantiere Monte Croce Carnico

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

sab 10 agosto 2024 Soddisfazione è stata espressa dall'assessore a conclusione della

fase di demolizione

Paluzza, 10 ago – “I lavori al passo di Monte Croce Carnico

procedono secondo quanto avevamo prestabilito fin dall’inizio,

senza ritardo alcuno. Nonostante le condizioni meteo non siano

state delle migliori nei mesi di maggio e giugno, il cantiere

procede da cronoprogramma. Esprimo in tal senso la massima

soddisfazione, ringrazio il personale tecnico e Anas per

l’impegno e la professionalit? e vado ancora una volta a smentire

le preoccupazioni che sono state espresse pi? volte, in maniera

strumentale, in Consiglio regionale, da parte dell’opposizione”.

Sono le parole dell’assessore alle Infrastrutture del Friuli

Venezia Giulia, Cristina Amirante, che fa il punto sullo stato

dei cantieri al passo di Monte Croce Carnico, in comune di

Paluzza.

“Tutta la fase di demolizione si ? conclusa per tempo – ? entrata

nel dettaglio Amirante -. Ogni attivit? in parete si ? conclusa e

mi riferisco a consolidamenti, demolizioni con esplosivo e ai

disgaggi. Restano unicamente da porre in opera il sistema di

monitoraggio e i sistemi di protezione – gi? in fase di

esecuzione -. Lungo il versante sotto la parete di frana da