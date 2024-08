(ACON) SCUOLA. FASIOLO-RUSSO-POZZO (PD): SERVE RISPOSTA AI BISOGNI TERRITORI

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 (ACON) Trieste, 10 ago – “C’? un’altra faccia della medaglia;

alla scuola della Regione Fvg non serve una sostituzione di

competenze, non serve una logica invasiva e invadente rispetto

allo Stato, servono risposte ai bisogni espressi dai territori e

dalle autonomie scolastiche. Il motore del futuro, la scuola, la

formazione, deve mantenere la sua caratterizzazione originaria,

soprattutto non subalterna rispetto a finalit? imprescindibili,

la formazione culturale generale, il potenziamento del senso

critico, la formazione dell’uomo/donna e del cittadino”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Partito

democratico Laura Fasiolo, Massimiliano Pozzo e Francesco Russo.

“Neppure la formazione professionalizzante – continuano Fasiolo,

Pozzo e Russo -, pi? che mai necessaria allo sviluppo attraverso

laboratorialit? e innovazione professionale, pu? prescindere da

questi principi ed essere ritagliata esclusivamente sui bisogni

del mercato. Al centro, sempre, lo studente, i suoi bisogni

culturali e formativi, orientativi, lo sviluppo di competenze

unite alla capacit? di valutazione critica, personale e

autonoma”.

“L’insegnamento della lingua italiana agli stranieri: questo un

ambito sul quale scontiamo un clamoroso ritardo negli

investimenti della Regione rispetto ad altri Paesi europei,

complici politiche miopi che hanno favorito l’emarginazione dei

giovani immigrati e ritardato lo sviluppo produttivo della

regione e del Paese” ricordano i dem.

“La Regione su questo e altri temi ? del tutto priva di un

progetto compiuto – incalzano gli esponenti delle Opposizioni -,

dovrebbe intervenire seriamente sulla formazione con un cambio di

passo, favorire la residenzialit? nei territori meno popolati

rendendo attrattiva alle giovani generazioni l’offerta formativa,

integrata da servizi prescuola e post scolastici, con trasporti

adeguati, mense e biblioteche,spazi di studio e di aggregazione,

servizi di orientamento e di raccordo con il mondo culturale e

produttivo”.

“Pi? servizi finanziati dalla Regione favorirebbero

l’innalzamento dei livelli di competenza e il benessere degli

studenti, l’inclusione e l’integrazione e non invece il pesante

intervento sulle autonomie scolastiche che Rosolen ha

rigorosamente applicato, e continuer? ad applicare senza freno,

senza opporsi come altre Regioni ai dettami del Ministero in nome

delle nostre uniche specificit? territoriali. Il risultato?

Inevitabili impoverimenti dei servizi nei territori pi? fragili e

desertificazione del tessuto sociale in nome di una malintesa

‘razionalizzazione’ delle istituzioni scolastiche autonome –

concludono i consiglieri di Centrosinistra -, con un aumento

delle disuguaglianze e delle povert? educative”.

ACON/COM/mv

101715 AGO 24