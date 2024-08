UNIVERSITA’: LA REGIONE STANZIA I FONDI PER LE BORSE DI STUDIO. STOP A IDONEI NON BENEFICIARI

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

ven 09 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 9 agosto 2024 – Borse di studio universitarie e servizi abitativi: tanti/e studenti/esse hanno necessità del sostegno della Regione per proseguire gli studi e ambire a una formazione accademica che apra loro la strada nel mondo del lavoro. “Da molti anni – ha dichiarato l’assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas – l’uscita delle graduatorie riporta un grande numero di idonei alla ricezione del contributo, ma che per ragioni di risorse programmate in modo non efficace, risultano a ottobre “non beneficiari”, salvo poi essere “ripescati” nei primi mesi dell’anno successivo. Il tema è che queste risorse sono – banalmente quanto cinicamente – decisive nella scelta di studenti/esse nella prosecuzione degli studi. La Regione vuole combattere l’abbandono scolastico e universitario e sostenere al massimo studenti/esse. Ecco perché con questa manovra di assestamento di bilancio, la Giunta regionale ha stanziato ulteriori 13milioni e 900mila euro, in anticipo rispetto ai fondi PNRR che arriveranno a fine anno, per avere già all’uscita delle graduatorie di ottobre la certezza che tutti e tutte possano essere beneficiari e non solo idonei”.

