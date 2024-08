(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/105959

il comunicato stampa relativo ai nuovi concorsi banditi dall’Università di Parma.

COMUNICATO STAMPA

Università di Parma: concorsi pubblici per 48 posti

Tutte le posizioni richieste

Parma, 9 agosto 2024 – L’Università di Parma ha bandito cinque concorsi pubblici per l’assunzione di 48 unità di personale. Queste le posizioni richieste:

* concorso pubblico, per esami, per 6 posti da funzionario, settore tecnico-informatico, tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle forze armate e di 1 posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (Cod. procedura 2024ptaD017). Link al bando: https://www.unipr.it/node/18059. Scadenza: 7 settembre alle 13

* concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto da funzionario, settore scientifico-tecnologico, tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dello stabulario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Cod. procedura 2024ptaD019). Link al bando: https://www.unipr.it/node/18059. Scadenza: 7 settembre alle 13

* concorso pubblico, per esami, per 26 posti da funzionario, Settore amministrativo-gestionale, tempo pieno e indeterminato, per le esigenze delle strutture amministrative dell’Ateneo, con riserva di 7 posti a favore dei volontari delle forze armate e di 3 posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (Cod. procedura 2024ptaD020). Link al bando: https://www.unipr.it/node/18059. Scadenza: 7 settembre alle 13

