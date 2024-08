(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

ven 09 agosto 2024 TRIESTESPRESSO EXPO: DAL 24 AL 26 OTTOBRE

L’UNDICESIMA EDIZIONE

IL MONDO DELL’ESPRESSO SI RITROVERÀ A TRIESTE

Triestespresso Expo 2024 (TEE2024) si sta preparando per l’undicesima edizione

che si terrà dal 24 al 26 ottobre 2024 all’interno del Generali Convention Center (Gcc) del

Porto Vecchio di Trieste. Nel 2022, nella decima edizione di TriestEspresso Expo, dopo lo

stop di 4 anni imposto dalla pandemia, venne riconfermata la fiducia nella

manifestazione. Dopo due anni, nel segno della cadenza biennale dell’evento, la scommessa

della Camera di commercio Venezia Giulia e degli imprenditori del caffè si ripropone per un

appuntamento ricco di opportunità e novità. L’evento nel Generali Conventio Center sarà

organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua società in house Aries

Scarl, in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste e con la co-organizzazione e il

contributo del Comune di Trieste.

L’internazionalità dell’appuntamento è il valore aggiunto di quella che, a tutti gli effetti,

è l’unica fiera mondiale dedicata all’espresso. Sono già preannunciati visitatori provenienti da

20 Paesi come ad esempio la Corea del Sud, l’Arabia Saudita, ma anche Etiopia, Burundi,

Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca e molti altri si aggiungeranno nei due mesi e mezzo che ci

separano dall’evento. A TEE2024 Hanno già confermato la presenza espositori da vari Paesi

europei a caratterizzare un’offerta rappresentativa dei maggiori player del comparto.

“L’appuntamento Triestino è indubbiamente una delle fiere internazionali più importanti

del Nord Est – commenta il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio

Paoletti – e un autentico fiore all’occhiello del comparto caffeicolo mondiale. Nonostante il

periodo difficile che ha colpito il settore siamo fermamente convinti che Triestespresso Expo

sarà un’occasione per fare affari, ma l’opportunità di sostenere le imprese e amplificare la loro

voce nei confronti del regolamento europeo che entrerà in vigore a fine anno in tema di

deforestazione e certificazione delle produzioni di caffè, perché i burocrati di Bruxelles non

possono mettere in ginocchio i mercati”.

Alla parte espositiva di alto livello viene sempre affiancata un’azione informativa e

formativa di attualità e qualità. Si partirà, infatti, con un convegno dedicato al tema normativo

del European Deforestation-free products Regulation (EUDR), il regolamento dell’Unione

Europea (Ue) contro la deforestazione che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024: manca

pochissimo tempo a questo cambiamento epocale ma le problematiche sono davvero molte.

Organizzato in collaborazione con Assocaffè Trieste andrà a fare chiarezza sulle ripercussioni

che ci saranno sia nelle attività di importazione della materia prima, che di esportazione extra

Ue del prodotto finito. L’incontro sarà di portata internazionale e saranno invitati relatori

dell’European Coffee Federation (Ecf), della Commissione Europea e del Ministero

dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Differentemente dalle edizioni precedenti è stato identificato come Paese ospite non un

Paese di produzione ma bensì un Paese in cui vi è un elevato consumo e che per questa

edizione sarà la Turchia. Storicamente mercato di grande consumo del caffè con una

importante rete di collegamenti commerciali con i Paesi “astan” si tratta di Afghanistan,

Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan e connessioni

logistiche molto importanti con Trieste e il suo porto e che ha già ottenuto il riconoscimento

Unesco per il suo caffè preparato con l’Ibrik, ovvero una piccola pentola a manico lungo

progettata specificamente per la preparazione del cosiddetto “caffè alla turca”.

In questa edizione ci sarà anche una competizione dedicata caffè Ibrik che si

affiancherà alle finali mondiali WLAG (World Latte Art Grading Battle) e alle competizione

dedicate alla “moka” e al “capo in B”. Confermati i workshop in italiano e inglese organizzati

dalla Illy improntati sulla gestione dei punti vendita finalizzati all’aumento delle performance

economiche.

Novità commerciale introdotta quest’anno è l’organizzazione di sessioni di business B2B e

workshop con rappresentanti dei Paesi d’origine coinvolgendo la rete Enterprise Europe

Network per predisporre durante la fiera un B2B matching aperto sia ad espositori e visitatori

sia anche ad altri soggetti.

Trieste, 9 agosto 2024

