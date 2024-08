TRASPORTI: ASSESSORA MANCA INCONTRA L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI AEROITALIA, FRANCESCO INTRIERI

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

Cagliari, 9 agosto 2024 – L’assessora dei trasporti, Barbara Manca, ha incontrato oggi l’amministratore delegato di Aeroitalia Francesco Intrieri. Il vertice è stato il primo di una serie di incontri che l’esponente della dell’Esecutivo intende organizzare con le compagnie aeree che in questi anni hanno servito i collegamenti aerei in continuità territoriale. Manca e Intrieri hanno fatto il punto sulle rotte coperte da Aeroitalia, quelle che collegano Olbia e Alghero con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’assessora dei trasporti ha portato sul tavolo alcune delle criticità registrate in questi anni nei collegamenti serviti da Aeroitalia, molte delle quali segnalate direttamente dai passeggeri, ma anche la necessità di comunicazioni più chiare e trasparenti tra il vettore e la Regione.

“Auspichiamo che il servizio offerto da Aeroitalia diventi più efficiente e che la compagnia si adoperi per risolvere le criticità registrate. Incontri come quello di oggi – ha commentato l’assessora Barbara Manca – hanno il preciso obiettivo di migliorare l’offerta di trasporto aereo messa a disposizione dei cittadini e attivare un canale di comunicazione tra noi e i vettori più rapido ed efficiente”.

