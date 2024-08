Serie A Baseball: Semifinali, UnipolSai Bologna-San Marino G2 venerdì 9 agosto

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 La reazione UnipolSai rimette la semifinale con San Marino in parità

La Fortitudo impatta la serie 1-1 con una convincente prova del monte di lancio italiano. La combinazione Crepaldi-Bassani gestisce con personalità l’esplosivo attacco del San Marino, mentre Dobboletta, Paolini e Helder si fanno trovare pronti all’appuntamento con la valida nel momento decisivo e firmano un convincente 9-3.

ARTICOLO COMPLETO

I prossimi appuntamenti con le semifinali

Lunedì 12 agosto ore 20:30: gara-3 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

Martedì 13 agosto ore 20:30: gara-4 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

Mercoledì 14 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-5 San Marino-UnipolSai Bologna; Hotsand Macerata vs Parmaclima

Domenica 18 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-6 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata

Lunedì 19 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-7 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata.

Nelle foto: il lanciatore partente di Bologna Filippo Crepaldi e Ricardo Paolini che segna il primo punto

