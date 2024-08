(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 9 agosto 2024

Due nuove repliche dello spettacolo “Il Belvedere segreto del conte B.” al Castelletto di Mirano

Due nuove repliche dello spettacolo “Il Belvedere segreto del conte B.” sono state aggiunte alle quelle già programmate, dato che il 7 agosto è stato rinviato causa maltempo e il 14 agosto è già esaurito.

Le nuove date sono: martedì 13 agosto alle ore 18.30 e giovedì 19 settembre alle ore 18.00.

Già in programma poi il 21 settembre alle ore 18.00.

Lo spettacolo, un viaggio “psico-magico” itinerante con Francesca Boldrin, si terrà al Castelletto di Villa Belvedere, in via Belvedere n. 6 a Mirano.

Fa parte della [ https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/giardini-dacqua-luoghi-dacqua-ed-arti-sceniche-nel-paesaggio-di-mirano-27-luglio-22-settembre-2024 | rassegna “Giardini d’acqua” ], promossa da Comune di Mirano, Associazione Echidna e Bel-Vedere Lab.

Essendo luoghi particolari ed avendo posti limitati si consiglia di prenotare.

Informazioni/prenotazioni

* Ingresso 10,00 euro – (libero under 14)

* [ http://www.echidnacultura.it/ | http://www.echidnacultura.it ]

