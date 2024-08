CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 10 Agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

AL NORD

Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al

pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennino con isolati rovesci

sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso

ovunque in serata.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con prevalenza di cieli

sereni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più

soleggiati, qualche addensamento nelle zone interne ma con tempo asciutto o

al più qualche fenomeno isolato. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al pomeriggio ancora stabilità con cieli soleggiati, qualche nube nelle

zone interne specie di Calabria e Sicilia con locali acquazzoni. Ampie

spazi di sereno ovunque in serata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo specie al

Centro-Nord.

