Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Tutto pronto per le vacanze? Prima di chiudere le valigie è bene dare un’occhiata ai consigli dell’Azienda USL su farmaci in viaggio e assicurazione sanitaria all’estero

Tutto pronto per le vacanze? Prima di chiudere le valigie

è bene dare un’occhiata ai consigli dell’Azienda USL

su farmaci in viaggio e assicurazione sanitaria all’estero

Un semplice e utile vademecum per sapere tutto sui farmaci da mettere nel proprio bagaglio, sia che si utilizzino abitualmente che occasionalmente, e informarsi sui documenti sanitari richiesti dal Paese di destinazione

Prima di partire per il mare o la montagna, per una destinazione in Italia o all’estero, è bene pensare anche a quali farmaci mettere in valigia o se nel Paese in cui trascorrerò le vacanze è necessaria un’assicurazione sanitaria. Proprio per rispondere a queste importanti domande l’Azienda USL di Modena ha predisposto un semplice e utile vademecum, da consultare prima di chiudere i bagagli, gestendo così al meglio eventuali problematiche sanitarie quando si è lontani da casa.

Farmaci personali e salvavita

Preparare una scorta sufficiente dei farmaci che si usano abitualmente, soprattutto se salvavita, legati a terapie giornaliere o per patologie croniche (cuore, pressione arteriosa, diabete, anticoncezionali, liquidi per lenti a contatto, ecc…). Si consiglia di riporre i farmaci nel bagaglio a mano e non in quello da imbarcare, sia per non interrompere il trattamento in caso di mancata consegna delle valigie e sia perché nella stiva dell’aereo possono subire bruschi sbalzi di temperatura e di pressione che ne possono inficiare l’efficacia, soprattutto se si tratta di insuline o farmaci contenuti in device (come penne, siringhe, puff). Opportuno chiedere un certificato o lettera di accompagnamento del medico prescrittore (per eventuali contestazioni doganali o smarrimento).

Kit di automedicazione

Per le piccole problematiche di tipo sanitario si consiglia di portare farmaci contro il mal di viaggio (mal d’aria, d’auto e di mare), il dolore (analgesici) e la febbre (antipiretici), il vomito (antiemetici), le coliche (antispastici); un antidiarroico e un disinfettante intestinale (contro la diarrea del viaggiatore), materiali e piccoli dispositivi (termometro, cerotti, garza sterile, disinfettante, ghiaccio sintetico), pomate per punture d’insetto, scottature.

Può essere importante (per i viaggi in zone tropicali/equatoriali, viaggi d’avventura, o al di fuori dei circuiti turistici) avere creme solari con elevato potere protettivo, antimalarici (se si viaggia in zone a rischio, ma per questo è necessario consultarsi con il proprio medico), repellenti efficaci contro gli insetti, integratori minerali (in caso di diarrea, soprattutto per bambini e anziani). Conservare tutti i foglietti illustrativi ed utilizzare farmaci noti e già utilizzati.

Assistenza sanitaria

Controllare se nel paese di destinazione è necessario possedere un’assicurazione personale sanitaria (questa solitamente è inclusa nei “pacchetti” dei viaggi organizzati); verificare sempre l’entità e la qualità dell’assistenza assicurata e le eventuali incompatibilità.

Infine ricordare sempre la tessera sanitaria personale, in corso di validità, infatti…

• nei paesi dell’UE, la tessera sanitaria personale garantisce l’assistenza sanitaria;

• alcuni Paesi hanno stipulato convenzioni con l’Italia per la garanzia delle sole cure urgenti.

Viaggi internazionali

Prima di chiudere la valigia non dimenticare…

Farmaci di uso quotidiano o salvavita con certificato medico

Medicinali contro i piccoli disturbi come nausea o mal di testa

Integratori minerali, antidiarroici, antiemetici e un disinfettante intestinale

Termometro, cerotti e disinfettante per l’automedicazione

Creme solari con elevato potere protettivo per evitare le scottature

Repellenti contro gli insetti e pomate contro le punture

Antinfiammatori (su prescrizione del medico)

Al ritorno

In presenza di qualsiasi disturbo insorto durante il soggiorno o dopo il rientro, e soprattutto in caso di febbre, diarrea, vomito, manifestazioni cutanee, è fondamentale rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia facendo presente indicando la meta del viaggio. Sarà il medico a valutare la situazione e a prescrivere, se necessario, accertamenti presso i servizi specialistici.