(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 CESARONI, ASCARI (M5S): IN RELAZIONE A MIA PRIMA FIRMA NUOVO ELEMENTI DA CUI RIPARTIRE, SUBITO COMMISSIONE DI INCHIESTA

Roma, 8 ago – “Il 7 agosto 1990 Simonetta Cesaroni veniva uccisa con 29 coltellate nell’ufficio in cui lavorava in Via Poma, a Roma. Aveva 21 anni e nessuno è mai stato punito per il suo femminicidio.

Nella scorsa legislatura ho esaminato questo caso in Commissione antimafia con l’obiettivo di incentivare una commissione parlamentare di inchiesta.

Abbiamo esaminato gli atti, audito esperti e persone vicine a Simonetta ed è stata approvata una relazione a mia prima firma che ripercorre la vicenda e riporta nuovi elementi da cui ripartire.

