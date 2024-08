In arrivo oltre 25 milioni per la riqualificazione dei piccoli Comuni liguri

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2024.

Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni – Allegato 1 – Graduatoria Enti ammessi a finanziamento ed elenco Enti esclusi

Nota: la graduatoria degli Enti ammessi al finanziamento è elaborata in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4 del Bando e al punteggio di

ciascuna domanda di partecipazione; l’elenco degli Enti esclusi è ordinato in ordine alfabetico.

Importo Ammesso al

finanziamento

Punteggio

Riferimento normativo da cui scaturisce la posizione in

graduatoria

Montalto Carpasio

700.000,00

80,28 Art. 7, comma 4, lettera b) del Bando

Moconesi

558.253,00

56,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Badalucco

545.000,00

54,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Tovo San Giacomo

540.000,00

51,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Pompeiana

692.338,14

50,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Boissano

695.000,00

48,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Campo Ligure

574.000,00

47,77 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Apricale

597.000,00

46,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Testico

700.000,00

43,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Seborga

694.000,00

42,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Castiglione Chiavarese

395.000,00

41,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Caravonica

670.880,00

41,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Diano San Pietro

410.000,00

40,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Riomaggiore

700.000,00

40,31 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Deiva Marina

500.000,00

40,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Vasia

700.000,00

39,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Carrodano

192.000,00

38,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Cicagna

550.000,00

38,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Moneglia

100.000,00

37,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Calice Ligure

700.000,00

36,64 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Framura

698.768,76

36 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Varese Ligure

540.950,00

35,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Giustenice

700.000,00

34,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Propata

370.000,00

34,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Diano Castello

215.000,00

33,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

693.818,85

32,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Uscio

643.500,00

32,08 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Calice al Cornoviglio

700.000,00

32 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Carasco

695.000,00

32 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Bogliasco

700.000,00

29 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Toirano

668.000,00

28 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Portovenere

66.906,08

27,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Lucinasco

700.000,00

27 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Stellanello

200.000,00

26,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Beverino

698.794,42

26,4 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Sassello

700.000,00

26,2 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Roccavignale

700.000,00

24,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Cengio

700.000,00

24 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Favale di Malvaro

373.000,00

21,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Osiglia

660.472,72

21,6 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Tiglieto

411.641,92

20 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Millesimo

302.000,00

20 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Vezzi Portio

510.000,00

16,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Avegno

699.434,75

16 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Pignone

570.000,00

12,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando

Magliolo

500.000,00

12,8 Art. 7, comma 4, lettera c) del Bando