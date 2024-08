Decreto carceri, via libera dalla Camera con 153 si e 89 no

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

Il decreto carceri è legge. Via libera definitivo dall’Aula della Camera: 153 si, 89 no, un astenuto. Il testo prevede, tra l’altro, l’assunzione di mille agenti nei prossimi due anni; misure a favore dei detenuti come la possibilità di fare più telefonate; l’introduzione del reato di ‘peculato per distrazione’ e una maggiore possibilità per i tossicodipendenti detenuti di scontare la pena in comunità.Intanto a Prato, secondo suicidio in 10 giorni: si è impiccato in cella un 35enne.E’ il 66esimo suicidio dall’inizio del 2024.