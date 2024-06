[Rugby Notizie] Nazionali Seven, i risultati di Maschile e Femminile nella prima giornata a Makarska

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

07 Giugno 2024

NAZIONALI SEVEN, I RISULTATI DI MASCHILE E FEMMINILE NELLA PRIMA GIORNATA A MAKARSKA

Si è conclusa la prima giornata del Rugby Europe Sevens Championship Series 2024 che si sta disputando in questo fine settimana a Makarska, in Croazia. Il torneo vede la partecipazione della Nazionale Maschile e di quella Femminile di Seven dell’Italia. Entrambe hanno giocato oggi due partite.

La Maschile di coach Mazzantini ha esordito con una convincente vittoria con il Portogallo, perdendo poi la seconda gara di giornata contro la Francia.

Due sconfitte invece per la Femminile di Coach Saccà contro Polonia e Gran Bretagna (quest’ultima con un margine ristretto, che testimonia la crescita delle Azzurre tra il primo e il secondo Match). Il torneo proseguirà domani con le gare che concluderanno la fase a gironi, in attesa di quella a eliminazione diretta.

Rugby Europe Sevens Championship Series 2024, Italia Maschile

Portogallo v Italia 5-17

Francia v Italia 42-0

Rugby Europe Sevens Championship Series 2024, Italia Femminile

Polonia v Italia 38-10

Gran Bretagna v Italia 22-15

