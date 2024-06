(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Ponte Stretto, Cantalamessa (Lega) a Bonelli: con querela verità alla luce

Roma, 7 giu. – “Perché un ‘denunciatore seriale’ come Angelo Bonelli si sta preoccupando tanto della querela depositata dal collega Nino Germanà? Forse perché abbiamo portato alla luce la verità evidenziando tutte le sue menzogne? Il suo unico obiettivo sembra essere quello di alimentare un preoccupante clima d’odio. Con questa denuncia, con buona pace di Bonelli, auspico che in futuro rifletta bene prima di dichiarare altre falsità”.

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia e responsabile dipartimento del partito.

Ufficio Stampa Lega Senato