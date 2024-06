(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

Oggetto: Nidi d’infanzia, pubblicate le graduatorie definitive.

Sono pubblicate da oggi, venerdì 7 giugno, sul sito http://www.comune.piacenza.it con

evidenza anche in home page, le graduatorie definitive di ammissione ai nidi d’infanzia

“Abbiamo ricevuto 882 domande (di cui 122 per Edugate), complessivamente una

trentina in più rispetto allo scorso anno – sottolinea l’assessora Corvi – e gli uffici

comunali, che ringrazio, hanno lavorato per garantire la disponibilità delle graduatorie

con largo anticipo rispetto agli anni passati: sia nel 2023 che nel 2022 erano uscite il

21 luglio, nel 2021 il 26 giugno. Anche questo impegno va nella direzione di

sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi, a maggior ragione laddove sia

necessario, per i genitori, cercare una soluzione alternativa”.

Sul totale delle richieste pervenute, al netto delle esclusioni per mancanza dei requisiti

essenziali, dei ricorsi presentati nel periodo preposto e delle domande pervenute

doppie, sono 622 quelle definitivamente in graduatoria per i Nidi, di cui 31 da parte di

nuclei non residenti che, per regolamento, potranno subentrare solo a fronte di

posti residui, una volta esauriti gli accessi al servizio per i residenti. Sono stati assegnati

tutti e 94 i posti disponibili (due in più rispetto al 2023-2024) per i lattanti nella fascia

0-12 mesi, con 55 bambini in lista d’attesa; anche per i grandi, dai 24 ai 36

mesi, collocati i 77 posti a disposizione, con una lista d’attesa di 112 bambini. Per

quanto riguarda i piccoli, da 12 a 24 mesi, sono stati al momento attribuiti 141 posti

sui 147 disponibili: i sei restanti, due a Vallera e quattro per Casa Turchina – rimasti

liberi considerando le tre preferenze che ogni famiglia può indicare – verranno destinati

in seguito ricontattando i nuclei dei 106 bambini ad oggi in lista d’attesa per questa

fascia d’età. Per il nido part-time in orario mattutino sono state accolte tutte e 5 le

richieste, senza liste d’attesa, mentre il part-time pomeridiano attualmente vede

assegnato un posto su sei disponibili, con possibilità di successivo inserimento – tra

chi è in lista d’attesa – per i cinque posti al momento vacanti.

Per il Servizio Edugate le domande in graduatoria definitiva sono 98, di cui solo una

da parte di un nucleo non residente a Piacenza. Assegnati 6 posti per la sezione di Nido

d’attesa). Per la sezione Infanzia, un posto attribuito tra i nati nel 2021 (lista d’attesa

di 16 bambini), 2 posti tra i nati nel 2020 (3 in attesa) e nessuna disponibilità per i nati

nel 2019 (restano in attesa due bambini). “Edugate – rimarca l’assessora Corvi – resta

sempre un servizio molto richiesto anche per l’opportunità dell’apprendimento della

lingua inglese, ma in generale si conferma un incremento delle domande per un

presidio educativo di importanza fondamentale qual è il sistema integrato dei Nidi sul

nostro territorio. Occorre anche considerare la fluidità delle liste d’attesa: ad oggi,

siamo a quota 360, che potrebbero diventare 349 con l’assegnazione degli 11 posti

ancora disponibili tra i sei attualmente non occupati per la fascia d’età dei piccoli e i

cinque vacanti del part-time pomeridiano. Come sempre avviene, le liste d’attesa per i

Nidi sono caratterizzate da una certa mobilità, che anche nel corso dell’anno educativo

consente di procedere a nuovi inserimenti”.

