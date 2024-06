(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 6 giugno 2024

Viabilità, dall’11 al 13 giugno modifiche in un tratto di

via Antonelli per lavori di Publiacqua

Da martedì 11 a giovedì 13 giugno in via Antonelli 32 sarà in vigore il divieto di sosta con

rimozione forzata e il traffico sarà deviato parzialmente sulla porzione di carreggiata libera dai

lavori, mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un semaforo.

I pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti.

In via Bigiano e Castel Bovani (nel tratto tra via Toti e via Antonelli) sarà istituito il divieto di

transito e di sosta.

Il provvedimento è necessario per lavori di Publiacqua per sistemare un allaccio idrico.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai

mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona, mediante la restituzione temporanea

del doppio senso di circolazione.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.