MEMO PER STASERA – Arrivano i big di Forza Italia a San Marzano sul Sarno: il vice premier Antonio Tajani e il capo delegazione del Ppe, Fulvio Martusciello, stasera a San Marzano sul Sarno per supportare Carmela Zuottolo, candidata a sindaco della lista “Siamo San Marzano”

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 *Comunicato Stampa Candidato Sindaco Carmela Zuottolo*

*Arrivano i big di Forza Italia a San Marzano sul Sarno: il vice premier

Antonio Tajani e il capo delegazione del Ppe, Fulvio Martusciello, stasera

a San Marzano sul Sarno per supportare Carmela Zuottolo, candidata a

sindaco della lista “Siamo San Marzano”*

Un importante evento per la comunità di San Marzano sul Sarno avrà luogo

questa sera in Piazza Umberto I a San Marzano sul Sarno. Alle 21:30, il

vice Premier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme al capo

delegazione del Partito Popolare Europeo (PPE), Fulvio Martusciello, sarà

presente per un incontro che mira a proiettare il territorio su scenari

nazionali ed internazionali.

Carmela Zuottolo, candidata a sindaco per la lista civica “Siamo San

Marzano”, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento: “È un onore per noi

ospitare personalità di così alto rilievo come Antonio Tajani e Fulvio

Martusciello. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per la

nostra comunità di San Marzano sul Sarno di farsi conoscere e apprezzare a

livello nazionale ed europeo. È un segnale importante che dimostra come il

nostro territorio abbia le potenzialità per essere protagonista su

palcoscenici più ampi”.

Zuottolo ha inoltre sottolineato l’importanza di questo appuntamento per il

futuro della città: “La presenza di Tajani e Martusciello qui a San Marzano

non è solo un simbolo di attenzione verso le nostre esigenze locali, ma

anche una testimonianza del nostro impegno a costruire un futuro migliore

per tutti i cittadini. Il nostro programma elettorale è incentrato sullo

sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, e il supporto di

figure politiche di spicco ci dà ulteriore motivazione e speranza per

raggiungere questi obiettivi”.

L’evento sarà un’occasione per discutere temi cruciali per la comunità, tra

cui lo sviluppo infrastrutturale, la promozione delle eccellenze locali e

le opportunità di crescita offerte dalla cooperazione internazionale.

“Siamo San Marzano” si propone di lavorare in sinergia con le istituzioni

nazionali ed europee per promuovere progetti innovativi che possano

migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il territorio.

Carmela Zuottolo ha concluso: “Invito tutti i cittadini di San Marzano sul

Sarno a partecipare a questo importante evento. Sarà un momento di

confronto e di dialogo, in cui avremo l’opportunità di far sentire la

nostra voce e di mostrare la bellezza e le potenzialità della nostra città.

Uniti possiamo fare la differenza e costruire insieme un futuro prospero

per San Marzano”.

L’appuntamento è fissato per questa sera, giovedì 6 giugno, alle 21:30 in

Piazza Umberto I, San Marzano sul Sarno.

IN ALLEGATO: UNA FOTO DI CARMELA ZUOTTOLO, CANDIDATA SINDACO DI SAN MARZANO

SUL SARNO