Baseball e Softball: al via la XXI edizione del Torneo delle Regioni

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 È il giorno dell’avvio ufficiale della XXI edizione del Torneo delle Regioni, che da venerdì 7 a domenica 9 giugno si disputa in Piemonte.

Dallo stadio del baseball di Torino, con la cerimonia di apertura di giovedì pomeriggio, si avvia la più importante kermesse sportiva organizzata dalla Federazione Italiana Baseball Softball.

Sui campi del Piemonte si attende l’arrivo delle delegazioni di 14 regioni, suddivise in 48 squadre, di cui fanno parte 692 atleti, i quali riempiranno coi loro colori i 7 impianti sportivi coinvolti, all’interno dei quali si disputeranno oltre 100 incontri.

Ospite speciale, il trofeo della Coppa del Mondo di Softball, che viene in visita ai giovani talenti del baseball e del softball italiani.

Avigliana, Castellamonte, Fossano, La Loggia, Pinerolo, Settimo Torinese e Torino si sono predisposte al meglio e sono pronte ad ospitare le cinque categorie in gara, tre nel baseball Little League (U12), Junior League (U14), Senior League (U16) e due nel softball Little League (U12), Junior League (U14).

Nel menu della pagina speciale dedicata alla manifestazione, i calendari, i risultati e le classifiche. Domenica 9, dal Comunale di Torino di via Passo Buole, la diretta streaming di tutte le finali sul canale FIBSchannel di YouTube.

TUTTO SUL TORNEO DELLE REGIONI BASEBALL SOFTBALL 2024

Nella foto: il Consigliere Federale Marco Mannucci consegna a Edmondo Squarzanti, Presidente del Comitato Regionale FIBS Emilia Romagna, il defender del Torneo delle Regioni nel 2023.

