20/06/2024 ore 10-13 | CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI: Narrare le migrazioni: tra agenda politica e ruolo dei media – presso Fondazione ISMU ETS

gio 06 giugno 2024 Fondazione ISMU è lieta di invitarLa al corso di formazione per giornalisti:

Narrare le migrazioni: tra agenda politica e ruolo dei media

presso Fondazione ISMU ETS, via Copernico 1, 20125 Milano

20 giugno 2024, ore 10-13

Il corso di formazione professionale si terrà il 20 giugno 2024, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso Fondazione ISMU ETS, via Copernico 1, 20125 Milano (zona Stazione Centrale – metro M2-M3).

La partecipazione al corso dà diritto a n. 3 crediti formativi per i giornalisti. Per iscriversi bisogna farlo accedendo con le proprie credenziali sull’apposita piattaforma del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (www.formazionegiornalisti.it).

E’ possibile iscriversi al corso fino al 19 giugno 2024, o comunque fino a esaurimento dei posti disponibili.

Di seguito il programma:

SALUTI INTRODUTTIVI

Nicola Pasini, Segretario Generale Fondazione ISMU ETS

INTERVENTI

Le migrazioni nell’agenda politica: le elezioni europee

Marta Regalia, ricercatrice Fondazione ISMU ETS e Università del Piemonte Orientale

Media e migrazioni: il ruolo delle parole e delle immagini