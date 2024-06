Servizi educativi: la lista dei soggetti assegnatari dei plessi scolastici per la realizzazione di centri estivi. 18 le scuole interessate

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 ALLEGATO “A” alla Determinazione Dirigenziale n. 1166 del 27/05/2024

QUADRO ISTRUTTORIO ASSEGNAZIONI IN USO TEMPORANEO GRATUITO DEI LOCALI NEI PLESSI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2024

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI

OPERATORE

ASSEGNATARIO

PERIODO

ESTATE 2024

PLESSO

SCOLASTICO

LOCALI ASSEGNATI

(COME DA PROGETTO PRESENTATO

ED ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI

DEL “NULLA OSTA” E DEL PRESENTE ATTO)

HAPPYNES APS

dal 01/07/2024

al 30/08/2024

SCUOLA PRIMARIA

“G. B. CASTI”

VIA G.B. CASTI 13

LOCALE PER LABORATORI, LOCALE PER

MENSA, SPAZI ESTERNI E GIARDINO

ISKRA 2.0 – SOCIETA’

COOPERATIVA

SOCIALE

dal 24/06/2024

al 30/08/2024

5 AULE AL PIANO TERRA, ATRIO E

ANFITEATRO, LOCALE MENSA E CUCINA, 2

BAGNI MASCHI/FEMMINE, 1 BAGNO E

RIPOSTIGLIO PER OPERATORI, RIPOSTIGLIO

PER ATTREZZATURE PULIZIE, GIARDINO

SCUOLA PRIMARIA

“GIANNI RODARI”

VIA QUAGLIATI, 9

HAPPYNES APS

dal 24/06/2024

al 30/08/2024

SCUOLA PRIMARIA

“GIANNI RODARI”

VIA QUAGLIATI, 9

LOCALE PER LABORATORI, LOCALE PER MENSA

(in subordine al plesso “G.B. Casti”)

CIRCOLO

PARROCCHIALE

“VILLAGGIO 1

MAGGIO”

CENTRO ESTIVO

“SUMMERE VILLAGE”

dal 24/06/2024

al 30/08/2024

SCUOLA PRIMARIA

“VILLAGGIO 1° MAGGIO

VIA BIDENTE 5

TUTTI LOCALI AL PIANO TERRA

AD ESCLUSIONE DELLA MENSA, TUTTI GLI

AMBIENTI ESTERNI DELLA SCUOLA

SALISULSICOMORO

dal 24/06/2024

al 30/08/2024

SCUOLA PRIMARIA

“GAIOFANA”

VIA DON MILANI

ATRIO, BAGNI DEI MASCHI, BAGNI DELLE

FEMMINE, BAGNI DEGLI INSEGNANTI, BAGNO

DEI DISABILI, GIARDINO, MENSA, PALESTRA (in

subordine al plesso “San Salvatore”)

AULE, SPAZIO PER CONSUMAZIONE PASTI,

GIARDINO ESTERNO, CAMPI SPORTIVI,

PALESTRA

LA SORGENTE

SOCIETÀ COOPERTIVA

SOCIALE

dal 11/06/2024

al 08/09/2024

N.B. Relativamente al mese di settembre, la

Direzione scolastica si riserva in merito

SCUOLA SECONDARIA DI

all’utilizzo temporaneo del plesso affinché

1° GRADO “DI DUCCIO”

tale uso non interferisca con le attività

VIA PARIGI 9

scolastiche legate al progetto STEM “Stem e

Multilinguismo a Miramare” finanziato con i

fondi del PNRR Nuove Competenze E Nuovi

Linguaggi (DM 65/2023) – Next Generation

EU, previste per il mese di settembre 2024

ancora da calendarizzare

RIMINITERME

BLUECAMP

dal 11/06/2024

al 13/09/2024

SCUOLA PRIMARIA

VIA PESCARA

VIA PESCARA 33

AULE E BAGNI DEL PIANO RIALZATO,

ATRIO, MENSA, GIARDINO

N.B. Relativamente al mese di settembre, la

Direzione scolastica si riserva in merito

all’utilizzo temporaneo del plesso affinché

tale uso non interferisca con le attività

scolastiche legate al progetto STEM “Stem e

Multilinguismo a Miramare” finanziato con i

fondi del PNRR Nuove Competenze E Nuovi

Linguaggi (DM 65/2023) – Next Generation

EU, previste per il mese di settembre 2024

ancora da calendarizzare

SALISULSICOMORO

dal 17/06/2024

al 31/08/2024

SCUOLA PRIMARIA

“S. SALVATORE”

VIA S. SALVATORE 2/A

ATRIO, BAGNI DEI MASCHI, BAGNI DELLE

FEMMINE, BAGNI DEGLI INSEGNANTI, BAGNO

DEI DISABILI, GIARDINO, PALESTRA

ARBORVITAE APS

dal 01/07/2024

al 31/08/2024

IPPOGRIFO APS

dal 01/07/2024

al 26/07/2024

SCUOLA PRIMARIA

LAMBRUSCHINI

VIA G. FERRARI 6

N. 3 AULE AL PIANO TERRA, PALESTRA,

GIARDINO, BAGNI

(la Scuola verrà condivisa con il Centro Estivo

“IPPOGRIFO APS”)

ENTRATA, N. 2 AULE AL PIANO TERRA, BAGNO

(la Scuola verrà condivisa con il Centro Estivo

ARBORVITAE APS”)

Pagina 1 di 2

EVENTUALI ULTERIORI

CONDIZIONI

ESCLUSO

L’EBENTUALE

UTILIZZO DELLA

PALESTRA

DAL 5/072024 AL

7/07/2024

PER SOPRAVVENUTE

ESIGENZE

COMUNICATE DA

UFFICIO GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI

CON MAIL

DEL 12/04/2024

VEDASI NOTA RIGA

PRECEDENTE

ESCLUSO L’UTILIZZO

DELLA PALESTRA

DAL 13/06/2024

AL 16/06/2024, DAL

21/06/2024 AL

23/06/2024, DAL

5/07/2024 AL

7/07/2024

PER SOPRAVVENUTE

ESIGENZE

COMUNICATE DA

UFFICIO GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI