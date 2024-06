(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Made in Italy, Mazzetti (FI): “Impegno per tutela tessile pratese. Lavoriamo avvio Industria 5.0 e rifinanziamento 4.0”

“Indispensabile lotta contro concorrenza sleale, governo c’è”.

Prato, 5 giu. – Tutela del Made in Italy, norme europee chiare su riciclo e tracciabilità con nuovi strumenti, avvio di Industria 5.0, ripristino fondi 4.0 e lotta alla concorrenza sleale. Le richieste del distretto produttivo pratese al centro di un incontro promosso dall’On. Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente, con il Viceministro del Made in Italy Valentino Valentini oggi presso la Beste (Cantagallo), fiore all’occhiello dell’industria pratese che ha dato vita a un’integrazione fra tradizione e tecnologia avanzata mettendo al centro professionalità e formazione. “Ringrazio on. Valentino Valentini, vice ministro made in Italy – dice l’On. Mazzetti – per la disponibilità e l’attenzione al distretto produttivo pratese che è già un esempio concreto di innovazione, di sostenibilità, di sinergia tra imprese. Ha dimostrato di conoscere nel dettaglio i problemi e le richieste delle imprese, dal credito in poi, e di saperle portare avanti dentro il governo”. “Prima di tutto occorre un impegno per far sì che riciclo e impresa vadano insieme, con una normativa europea lineare che valorizzi un caso simbolo come quello pratese, tenendo in debito conto gli standard del Made in Italy e in particolare del distretto pratese in tutte le sue peculiarità”. Nel corso dell’incontro Valentini ha rinnovato l’impegno per avviare Industria 5.0 ma anche per rifinanziare la 4.0. “Un provvedimento – aggiunge Mazzetti – fortemente richiesto dagli imprenditori, che Forza Italia si impegna a sbloccare quanto prima”. “Lavoriamo anche sulla tracciabilità, in sinergia con le imprese, così da rendere più riconoscibile il prodotto ‘Made in Prato’ riducendo l’impatto della concorrenza sleale, un problema d’immagine che dobbiamo impegnarci tutti a combattere”. Presente, oltre ai maggiori imprenditori del distretto, anche il candidato sindaco a Cantagallo Lorenzo Santi che apprezza “l’attenzione e la vicinanza del governo a uno dei cuori produttivi per il Pil toscano. Un’eccellenza mondiale”. Il Viceministro ha visitato anche lo stabilimento complimentandosi con la Beste per la struttura operativa ma anche per le strategie imprenditoriali uniche.

