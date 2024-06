(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Liste d’attesa, Cerreto (FDI): il Governo Meloni rompe un altro argine, la

sinistra impari a fare politica

“Se per il Pd e il governatore De Luca il decreto sulla riduzione delle

liste d’attesa è solo fuffa elettorale, noi rispondiamo che c’è una

politica delle chiacchiere e una politica del fare ed anche in questo caso

il governo Meloni ha dimostrato di saper fare. La salute dei cittadini è

una priorità e già nell’ultima legge di bilancio sono stati stanziati 134

miliardi di euro portando il fondo sanitario al suo livello più alto di

sempre, e finanziati 500 milioni di euro per l’abbattimento dei tempi per

le visite nel servizio sanitario nazionale. Ora, con l’approvazione di due

importanti temi in CdM: l’abbattimento delle liste d’attesa e la

riorganizzazione della medicina territoriale e ospedaliera, si consolida il

processo già iniziato da tempo. L’istituzione di un sistema nazionale di

monitoraggio regione per regione delle liste d’attesa è un passo in avanti

eccezionale che non era mai fatto prima e ci consentirà di intervenire ad

ogni occorrenza. E’ un bene allargare, inoltre, le visite diagnostiche

specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica perché la tutela della

salute, la cura e la prevenzione non possono essere sottoposte a

calendarizzazione, la tempestività di una diagnosi è di vitale importanza.

Ringrazio il Governo Meloni e il ministro della Salute, Orazio Schillaci

per il lavoro intenso che c’è stato per arrivare a questo disegno di legge

che sbugiarda tutte le polemiche della sinistra che, in particolar modo nel

reparto sanità, ha solo prodotto gravi danni ed enormi ritardi.” Lo ha

dichiarato il deputato campano fi Fratelli d’Italia on. Marco Cerreto.