LANCIO STAMPA CON VIDEO – MATERA, 5 GIUGNO 2024. 210° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Ricorre oggi, 5 giugno 2024, il 210° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI

CARABINIERI, in ricordo della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare

concessa alla Bandiera dell’Arma il 5 giugno 1920 per i gloriosi fatti

d’arme della 1^ Guerra Mondiale.

Nel seguente link WeTransfer, troverete lo spot, in formato MP4 Full HD,

realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il 210°

Annuale di Fondazione dell’Istituzione, con preghiera di trasmetterlo nella

giornata odierna in tutti i TG e su tutti i siti d’informazione, dandone

ampia diffusione: https://we.tl/t-OVzcnn9QJW

Inoltre questa sera, alle ore 18.30, in Piazza San Pietro Caveoso, il

Comando Provinciale Carabinieri di Matera festeggerà la ricorrenza con una

sobria cerimonia a cui siete tutti invitati, all’esito della quale verrà

comunque diramato in tarda serata apposito comunicato stampa contenente le

parole del Comandante Provinciale, Col. Giovanni RUSSO, nonché le immagini

della cerimonia e l’indicazione dei militari premiandi con una sintesi dei

fatti di servizio a cui hanno preso parte con onore e particolare perizia.

Certo di una vostra completa e preziosa collaborazione (come sempre), vi

saluto calorosamente e vi do appuntamento a questa sera.

Ten. Col. Pasquale Carnevale

Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo

Via Dante n. 17

75100 MATERA