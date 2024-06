Comunicato stampa 05.06.2024

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 05 giugno 2024

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei

confronti di un pubblico ufficiale in forza alla Comando Polizia Locale Unione

dei Comuni di Valmarecchia, attualmente indagato per 7 episodi di concussione,

di cui tre consumati.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Rimini e coordinata

dalla Procura della Repubblica di Rimini, si è sviluppata a seguito delle denunce

sporte da alcuni titolari di attività commerciali insistenti nel territorio di

competenza della polizia locale, ai quali il pubblico ufficiale avrebbe richiesto

esplicitamente somme di denaro al fine di evitare di essere sottoposti a controlli

amministrativi che avrebbero portato ad importanti sanzioni economiche.

L’uomo, presentandosi talvolta in divisa e con l’auto di servizio, paventava la

possibilità di ulteriori e specifici controlli, richiedendo, al fine di evitare

eventuali ripercussioni economiche, cifre di alcune migliaia di euro.

Le indagini sviluppate con l’acquisizione delle dichiarazioni delle persone

informate sui fatti e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di

videosorveglianza hanno consentito di riscontrare gli elementi indizianti a carico

dell’indagato per episodi plurimi di concussione perpetrati a partire dall’estate

del 2023.

Conseguentemente, la Squadra Mobile di Rimini ha dato esecuzione

all’ordinanza cautelare, sottoponendo il pubblico ufficiale agli arresti domiciliari

presso la propria abitazione ed effettuando il sequestro preventivo delle somme

di denaro presenti all’interno dei suoi conti correnti, per un totale di oltre 16.000

euro, intesi come profitto illecito derivante dalla commissione dei reati.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la

presunzione di innocenza.