(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Carabinieri: Sala (FI), grati per il vostro lavoro

(Monza, 5 giugno) “Oggi, e sempre, grazie all’Arma dei Carabinieri che da oltre 200 anni è esempio di coraggio, valore e professionalità unici. Grazie ai Carabinieri, e a tutte le Forze Armate, per l’indescrivibile spirito di sacrificio che dimostrano, ogni giorno, per garantire sicurezza e stabilità ai nostri cittadini: noi ve ne siamo grati”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia.

