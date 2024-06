(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 QUALITÀ DELLA VITA. RAINIERI (LEGA): CHE PARMA PEGGIORI È UN DATO DI FATTO”

“Non c’è da sorprendersi perché è un dato di fatto che la qualità della vita a Parma sia peggiorata.” È il commento del vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega Fabio Rainieri riguardo ai risultati della rilevazione ‘Quality of life in European cities’, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat in una selezione di città europee.

“Basta guardarsi intorno tra erba alta e incurie varie, oppure sentire le cronache quotidiane che parlano di violenze, furti e altri reati per capire che Parma è peggiorata – ha proseguito il leghista – La sensazione tra la gente è che non si faccia nulla per cambiare questa tendenza al peggio. Ma non centra solo il Comune di Parma, anche la Regione Emilia-Romagna dell’ormai ex governatore Bonaccini ha le sue responsabilità”.

