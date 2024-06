(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 4 giugno 2024

Mercatino “Novecento in via Roma e dintorni”: nuovi

appuntamenti il 6, 20 e 27 giugno

Giovedì 6, 20 e 27 giugno, in via Roma nel centro storico, per tutto il giorno si svolgerà l’iniziativa

“Novecento in Via Roma e dintorni”.

Nei giorni interessati dal mercatino, in via Roma dalle 7 alle 20 saranno vietati il transito e la sosta

con rimozione forzata. In caso di necessità, i mezzi di soccorso e di emergenza potranno transitare

lungo un percorso di sicurezza.