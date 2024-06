Europei Under 23 – L’Italia vince il medagliere! Nell’ultima giornata quarto posto per sciabolatrici e spadiste

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 – L’ITALIA CHIUDE CON DUE QUARTI POSTI MA IL

BILANCIO FINALE DI ANTALYA È SUPER CON 12 PODI E TRIONFO NEL MEDAGLIERE!

ANTALYA – Manca solo il “botto finale” ma l’Italia chiude i Campionati

Europei Under 23 di Antalya con la vittoria nel Medagliere per Nazioni,

figlia di un bilancio super: cinque medaglie d’oro, un argento e sei

bronzi. Nell’ultima giornata di gare quarto posto per le squadre

femminili della sciabola e della spada, mentre gli spadisti chiudono al

5° posto.

Nella sciabola femminile la formazione azzurra è entrata in gara nei

quarti di finale con il successo sulla Turchia per 45-28. In semifinale

il quartetto composto da Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela

Landi e Manuela Spica ha lottato fino alla fine e, nonostante una bella

rimonta nelle frazioni centrali, è uscito sconfitto contro la Bulgaria

all’ultima stoccata con il punteggio di 45-44. Nella finale per il

bronzo le azzurre, seguite a fondo pedana dai tecnici Fabio Di Lauro e

Diego Occhiuzzi, sono state battute dalla Francia 45-34 chiudendo così

in quarta posizione.

Ai piedi del podio anche l’Italia della spada femminile che ha iniziato

la giornata con il successo per 37-28 sulla Romania nei quarti di

finale. In semifinale, il quartetto con Gaia Caforio, Carola Maccagno,

Sara Maria Kowalczyk e Lucrezia Paulis ha tirato un match punto a punto

contro l’Ucraina ma si è dovuto arrendere all’ultima stoccata con il

risultato di 45-44, arrivando così alla finale per il bronzo. Le

azzurre, seguite a fondo pedana dai maestri Massimo Zenga e Giacomo

Falcini, sono state poi battute nel match valido per un posto sul podio

dalla Polonia con il punteggio di 45-37.

Nella prova maschile, il team composto da Filippo Armaleo, Enrico

Piatti, Fabrizio Di Marco e Simone Mencarelli, da numero 2 del seeding,

è entrato in gara negli ottavi di finale battendo la Gran Bretagna con

il punteggio di 45-34. Nei quarti di finale gli azzurri sono stati

sconfitti dall’Ucraina 45-36 finendo così nel tabellone dei piazzamenti

per il 5° posto. La squadra, seguita dai maestri Massimo Zenga e Giacomo

Falcini, si è subito ripresa ed ha battuto l’Austria per 45-35

accendendo al match per il quinto posto dove gli azzurri hanno superato

40-39 il Portogallo.

Si conclude così una grande edizione per l’Italia, guidata dal Capo

delegazione Alberto Ancarani, che eguaglia le medaglie d’oro di Torun

2013 (la migliore edizione che si è svolta lontano dal Belpaese) grazie

a Filippo Armaleo e Gaia Caforio nelle due prove individuali della spada

e ai trionfi delle squadre del fioretto maschile (Alessio Di Tommaso,

Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Giuseppe Franzoni), fioretto

femminile (Anna Cristino, Aurora Grandis, Giulia Amore e Matilde

Calvanese) e sciabola maschile (Mattia Rea, Lorenzo Ottaviani, Lupo

Veccia Scavalli e Marco Mastrullo). L’argento è arrivato da Benedetta

Fusetti nella sciabola femminile mentre i sei bronzi sono di Giulio

Lombardi e Alessio Di Tommaso nel fioretto maschile, Giulia Amore nel

fioretto femminile, Lupo Veccia Scavalli nella sciabola maschile, Enrico

Piatti nella spada maschile e Michela Landi nella sciabola femminile.

LE PAROLE DEL CAPO DELEGAZIONE ALBERTO ANCARANI

Un bilancio davvero positivo, non solo per la vittoria netta nel

Medagliere ma anche perché abbiamo visto mettersi in luce tantissimi

ragazzi e ragazze di una categoria che per noi conta molto. Abbiamo

eguagliato il record di medaglie d’oro in un Europeo Under 23

all’estero, eguagliando il grande risultato che fu stabilito 11 anni fa,

nell’edizione di Torun 2013. Abbiamo conquistato il Medagliere con una

giornata d’anticipo e lo abbiamo fatto vedendo brillare atleti appena

usciti dalla categoria Giovani e altri che, grazie al circuito Under 23,

sono cresciuti in questa stagione in maniera esponenziale affacciandosi

già al podio in Coppa del Mondo Assoluti, e in alcuni casi salendoci.

Abbiamo vissuto, insieme al Presidente federale Paolo Azzi, quattro

giorni bellissimi e il mio plauso va a tutta la delegazione per il

grande lavoro svolto, ciascuno nel proprio ruolo. L’Italia si conferma

leader di una categoria cruciale e in una manifestazione

importantissima, alla quale, dando un’occhiata alle convocazioni

olimpiche di Parigi, hanno partecipato, e in vari casi ottenuto

risultato di prestigio, quasi tutti gli atleti che ci rappresenteranno

ai Giochi”.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SPADA MASCHILE A SQUADRE – ANTALYA

(TURCHIA), 4 GIUGNO 2024

Qui i risultati [1]

Classifica (20): 1. Ungheria, 2. Francia, 3. Ucraina, 4. Svizzera; 5.

ITALIA (Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Fabrizio Di Marco, Simone

Mencarelli)

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SPADA FEMMINILE A SQUADRE – ANTALYA

(TURCHIA), 4 GIUGNO 2024

Qui i risultati [2]

Classifica (15): 1. Ucraina, 2. Francia, 3. Polonia, 4. ITALIA (Sara

Maria Kowalczyk, Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis).

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – ANTALYA

(TURCHIA), 4 GIUGNO 2024

Qui i risultati [3]

Classifica (10): 1. Bulgaria, 2. Turchia, 3. Francia, 4. ITALIA

(Benedetta Fusetti, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Michela Landi).

IL MEDAGLIERE

1

ITA

5

1

6

12

2

HUN

2

2

3

7

3

UKR

2

1

1

4

4

POL

1

1

2

4

5

BUL

1

0

0

1

5

BEL

1

0

0

1

7

FRA

0

3

3

6

8

ROU

0

2

1

3

9

GER

0

1

1

2

10

TUR

0

1

0

1

11

POR

0

0

1

1

