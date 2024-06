(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

CON IL CUORE, INCONTRO CON LA STAMPA DAL PALCO DEL CONCERTO

Giovedì 6 giugno alle 14 con Carlo Conti sul sagrato della chiesa superiore della Basilica

ASSISI (PG), 4 GIU – Si terrà alle 14 di giovedì 6 giugno, nel backstage del palco, sul sagrato

della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi, l’incontro con la stampa per la

presentazione del concerto benefico di Con il Cuore. Durante l’iniziativa verranno presentati i

progetti sostenuti con le testimonianze che saranno portate sul palco di Con il Cuore durante la

serata da alcuni dei protagonisti dell’iniziativa.

All’incontro saranno presenti il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato, e il conduttore

della serata, Carlo Conti.

NOTA PER LA STAMPA

Ai giornalisti che desiderano partecipare alla serata che si svolgerà giovedì 6 giugno è richiesto di

presentare domanda di accreditamento entro e non oltre le ore 18 di oggi, 4 giugno, compilando

il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8rzwlVqGhfdw_mZ0D1cdh2merkkHMjUVJCFi-xQ

lBeRZVcw/viewform?usp=pp_url

Sarà possibile ritirare il pass stampa per accedere all’evento presso il desk della Sala Stampa

solo nella mattinata di giovedì 6 giugno, dalle 11 fino alle 13.45. Per l’evento sarà possibile

accedere al sagrato della chiesa superiore fino alle 20.30.

Per questioni di sicurezza, durante il concerto non sarà possibile accedere al backstage.

PER INFORMAZIONI:

COME DONARE:

Web – www.conilcuore.info

Facebook: @conilcuoreassisi

X (Twitter): @francescoassisi

Instagram: @sanfrancescoassisi

Hashtag: #conilcuore

WEB – www.conilcuore.info

SMS E CHIAMATE DA RETE FISSA – 45515

fino al 30 giugno