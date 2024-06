Comunicato congiunto: Langhirano – Confesercenti Parma, CNA Parma e Confartigianato Imprese Parma incontrano i candidati sindaco

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTOLanghirano: Confesercenti Parma, CNA Parma e Confartigianato Imprese Parma

incontrano i candidati sindaco

Parma, 4 giugno 2024 – A Langhirano, all’interno di un’affollatissima Sala della Biblioteca e a un pubblico molto attento e partecipativo, si è svolto venerdì scorso l’incontro tra le Associazioni del commercio, dell’artigianato e del turismo – Confesercenti Parma, CNA Parma e Confartigianato Imprese Parma – e i due candidati sindaco alla città, Giordano Bricoli (Langhirano Civica, sindaco uscente) e Federica Di Martino (Vivere Langhirano).

Moderati da Alberto Rugolotto, giornalista di 12TVParma, l’appuntamento è stato l’occasione per presentare i programmi dei due contendenti e confrontarsi sui tantissimi temi d’interesse proposti dai rappresentanti delle tre associazioni presenti: ambiente e nascita delle CER, sorveglianza della peste suina, sviluppo del turismo enogastronomico e culturale, rigenerazione urbana, degli insediamenti produttivi e PUG, normativa degli appalti, investimenti per il centro storico e gli hub del commercio, fiscalità locale e incentivi alle imprese.

I due candidati hanno dimostrato forte attenzione al sistema produttivo locale e risposto con precisione alle domande impostate sui punti del documento unitario per le imprese e per il commercio siglato dalle associazioni, che è stato loro consegnato a inizio serata.

Numerose le puntualizzazioni dedicate anche ai nuovi progetti per la valorizzazione del turismo proposti e recepiti da entrambi i candidati. “Il tema del turismo fa parte dei capisaldi del nostro programma – chiarisce Federica Di Martino –, in ottica di promuovere un turismo sostenibile. La Via di Linari, per esempio, è un progetto nato nel 2016 e oggi è inserita nei percorsi regionali, ma è necessario sviluppare una visibilità e accoglienza turistica diffusa, che vada a riqualificare i borghi storici, e promuoverla collegandosi e circuiti internazionali, per proporla come alternativa alla più nota Via Francigena”. “Langhirano è, e può sempre più essere, protagonista di un turismo in binomio con la cultura – prosegue Giordano Bricoli – il nostro territorio conta su attrattori fondamentali come il Castello di Torrechiara, l’Abbazia Benedettina, il Sentiero d’arte, che collega Langhirano con Torrechiara, o ancora la via Longobarda. Ci sono tutte le premesse e le infrastrutture per continuare a fare molto bene”.

Collegandosi ancora al tema della sostenibilità, Federica Di Martino ha evidenziato quanto il programma di Vivere Langhirano si incentri sulla rigenerazione urbana e la riqualificazione di fabbricati in disuso, portando l’immediata risposta del sindaco uscente Bricoli che ha ricordato come un processo di rigenerazione si stia già attuando da anni, con direttive assolutamente in linea con quanto chiesto anche nel documento presentato dalle Associazioni.

Non sono mancate, quindi, le stoccate finali tra i candidati, soprattutto in tema di fiscalità locale, disavanzi tecnici e investimenti all’imprese, a sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto nato tra le parti.