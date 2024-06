USA, Marjorie Taylor Greene (R-GA) critica Anthony Fauci durante la testimonianza sul coronavirus

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

Lunedì, durante la testimonianza del dottor Anthony Fauci davanti alla sottocommissione ristretta sulla pandemia di coronavirus, la deputata Marjorie Taylor Greene (R-GA) ha lanciato una serie di attacchi contro l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), criticandolo su vari fronti, dagli esperimenti sugli animali alle misure di sicurezza nelle scuole, mettendo in dubbio la validità della sua “cosiddetta scienza”.

Greene ha iniziato la sua linea di domande richiamando una precedente affermazione di Fauci, in cui egli sosteneva di rappresentare la scienza stessa. “Hai detto che rappresenti la scienza. Rappresenti la scienza? Signor Fauci? Sì o no. Sì o no”, ha incalzato la deputata. Fauci ha risposto che non era una questione a cui si poteva rispondere con un semplice sì o no. “Non penso che lo sia”, ha detto Fauci, provocando la reazione di Greene: “Lo prenderemo come se non sapessi cosa rappresenti”.

Successivamente, Greene ha accusato Fauci di aver approvato esperimenti crudeli sugli animali, mostrando una foto di uno studio finanziato dal NIAID in collaborazione con il White Coat Waste Project (WCW). Questo progetto prevedeva esperimenti sui cani per testare l’efficacia di un vaccino contro la filariosi linfatica, per i quali erano stati concessi 424.455 dollari di fondi pubblici tra settembre 2020 e gennaio 2022. La WCW ha descritto i test come “non necessari” e “cruenti”.

“Come direttore del NIH, hai dato il tuo consenso a questi cosiddetti esperimenti scientifici. E come amante dei cani, voglio dirti che è disgustoso e malvagio ciò che hai accettato”, ha dichiarato Greene. “Gli americani non pagano le tasse perché gli animali vengano torturati in questo modo. Quindi il tipo di scienza che lei rappresenta, signor Fauci, è ripugnante e deve finire”, ha continuato.

Greene ha anche criticato Fauci per aver promosso misure di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, sostenendo che Fauci “ha inventato le regole COVID”. Fauci ha negato queste affermazioni, il che ha portato a un acceso scambio di battute tra i due.

“Stai dicendo che questa è una notizia falsa?” Greene ha chiesto, mentre Fauci ha risposto: “Non ho inventato nulla. … Ho detto che non ha basi scientifiche, ed è semplicemente apparso.”

Greene ha inoltre accusato Fauci di conflitti di interesse finanziari, affermando che gli scienziati del NIH hanno guadagnato 710 milioni di dollari in royalties dai produttori di farmaci, un fatto che, secondo lei, è stato nascosto al pubblico. “Pensi che sia appropriato? Il popolo americano merita di subire abusi in questo modo, signor Fauci,” ha chiesto Greene.

La deputata ha poi mostrato una foto di Fauci che lanciava il primo tiro alla partita di baseball dei Washington Nationals durante la pandemia, sottolineando come ignorasse le stesse regole di distanziamento e mascheramento che raccomandava al pubblico. “Questa è stata una delle cose più offensive per gli americani”, ha detto, riferendosi alle restrizioni che obbligavano le persone a restare a casa mentre Fauci partecipava agli eventi.

And there’s Dr. Anthony Fauci showing us all he knows exactly how well masks work! Thanks for the lesson, doc. pic.twitter.com/jdHPzq5HfB — Alex Berenson (@AlexBerenson) July 24, 2020

Infine, Greene ha citato un’email di Fauci in cui egli affermava che le mascherine comprate in farmacia non erano realmente efficaci nel proteggere dai virus, contrastando con la successiva raccomandazione di indossare mascherine nelle scuole. “I bambini a scuola sono stati messi in bolle di plastica a causa della vostra scienza, della vostra scienza ripugnante e malvagia,” ha dichiarato.

Concludendo, Greene ha chiesto che Fauci fosse perseguito per “crimini contro l’umanità” e ha affermato che il suo posto è “in prigione”.