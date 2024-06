La Russia potrebbe rispondere con maggiore forza agli attacchi con le armi statunitensi – Szijjarto

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

Il 31 maggio, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che il presidente Joe Biden aveva dato il permesso di utilizzare armi statunitensi per attacchi all’interno della Russia. In risposta, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha avvertito che tali attacchi rappresentano un’evidente escalation del conflitto in Ucraina e potrebbero spingere la Russia a rispondere con maggiore forza.

“Quali saranno le conseguenze di questo?” ha detto Szijjarto durante un incontro con i residenti nella città ungherese di Kaposvar, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa MIT. “L’unica domanda è se risponderanno tanto quanto prima o di più.”

Szijjarto ha usato una metafora per descrivere la situazione attuale: “Il treno della guerra è partito dalla penultima stazione e si è precipitato qui. La prossima fermata è l’ultima fermata, e la domanda è se arriverà lì, o se qualcuno premerà il freno di emergenza in modo che il treno si fermi su una pista aperta”.

Secondo il ministro degli Esteri, c’è ancora la possibilità di fermare gli sviluppi estremamente pericolosi che potrebbero trasformarsi in uno scontro militare tra i paesi occidentali e la Russia. “Il freno d’emergenza verrà utilizzato il 9 giugno e saranno gli elettori europei a poterlo arginare”, ha dichiarato Szijjarto.

In vista delle elezioni del Parlamento europeo, Szijjarto ha invitato a sostenere i candidati che rappresentano il partito di governo Fidesz – Alleanza civica ungherese, che promuovono una soluzione pacifica del conflitto ucraino e si oppongono alla fornitura di armi a Kiev.

Le dichiarazioni di Blinken e la reazione di Szijjarto evidenziano le tensioni crescenti e le preoccupazioni internazionali riguardo alla guerra in Ucraina. L’uso di armi a lungo raggio statunitensi contro obiettivi all’interno della Russia segna un cambiamento significativo nella dinamica del conflitto, sollevando timori su possibili ripercussioni e una ulteriore escalation.

La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre i leader politici discutono le possibili conseguenze e cercano soluzioni per evitare un conflitto più ampio. Le elezioni del Parlamento europeo del 9 giugno rappresentano un momento cruciale, in cui gli elettori avranno l’opportunità di influenzare la direzione delle politiche europee riguardo alla guerra in Ucraina e alle relazioni con la Russia.

Mentre la situazione evolve, il mondo guarda con apprensione, sperando che prevalga la diplomazia e che si possano evitare ulteriori violenze e instabilità.