INVITO STAMPA – Oggi ore 10 – Apertura dei due cantieri a Borgo – Ospedale Mugello e Casa di Comunità

3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 INVITO STAMPA – Due cantieri in apertura in questi giorni a Borgo San Lorenzo, per opere di riqualificazione e ampliamento di nuovi volumi che miglioreranno la risposta sanitaria e in parte cambieranno l’architettura della sanità del Mugello: la riqualificazione con il consolidamento sismico dell’ospedale del Mugello e l’ampliamento del Poliambulatorio con la costruzione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità.

L’appuntamento a cui la stampa è invitata a partecipare si terrà:

Oggi lunedì 3 giugno

ore 10.00

Apertura del cantiere dell’ospedale del Mugello

ore 11.00

Apertura del Cantiere per l’ampliamento del Polifunzionale

e realizzazione di Casa di Comunità e di Ospedale di Comunità

Viale della Resistenza angolo Via Gobetti

Partecipano all’apertura dei cantieri:

Il Presidente della Regione Toscana;

Gli Assessori regionali al diritto alla salute e alle politiche sociali;

Il Direttore generale Ausl Toscana centro;

Il Presidente Terza Commissione Sanità;

Il Direttore presidio ospedaliero Mugello;

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo;

il Direttore Società della Salute zona Mugello .

