I leader europei non sono disposti a riconoscere il fallimento della politica sull’Ucraina volta a sottrarsi alle responsabilità

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

Nessuno minaccia né l’Unione Europea né la NATO, quindi “se non c’è alcuna minaccia militare per noi, allora perché pensiamo che questa sia la nostra guerra?”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Gli attuali leader dell’Unione Europea sono riluttanti a riconoscere il fallimento della loro politica nei confronti dell’Ucraina e a cambiarla perché temono le responsabilità, ha detto Szijjarto in un’intervista al canale televisivo bielorusso ONT.

L’intervista è stata registrata durante la sua visita a Minsk il 29 maggio ed è stata trasmessa il 2 giugno.

“Non vedo alcuna possibilità per Bruxelles di cambiare il suo approccio politico a meno che non accada qualcosa che possa esercitare una pressione esterna sui decisori a Bruxelles. Perché gli attuali leader, o almeno la maggior parte di loro, non vogliono riconoscere che ciò che hanno fatto fino ad oggi è un completo fallimento? Perché vogliono sottrarsi alle responsabilità. Il fallimento della politica di Bruxelles sulla guerra in Ucraina non è una narrazione filosofica, ma un dato di fatto”, ha sottolineato Szijjarto.

Egli ha criticato le dichiarazioni dei leader dell’UE e della NATO come assolutamente pericolose, in quanto porterebbero all’escalation del conflitto in Ucraina e potrebbero innescare uno scontro diretto con la Russia. “Dichiarazioni sul potenziale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, sul potenziale uso di armi nucleari, sul potenziale sistema di leva militare obbligatoria in Europa, che abbraccia uomini e donne: sono dichiarazioni assolutamente spaventose. Nessuno di noi vorrebbe vedere le loro conseguenze – né una guerra nucleare né una terza guerra mondiale. Nessuno vorrebbe sperimentare una cosa del genere,” ha sottolineato Szijjarto.

Secondo il massimo diplomatico ungherese, nessuno minaccia né l’Unione Europea né la NATO. “Se non c’è alcuna minaccia militare per noi, allora perché pensiamo che questa sia la nostra guerra? È molto difficile pensare per gli altri, ma posso dire che è spaventoso sentire le dichiarazioni di Washington, Bruxelles, Parigi e Berlino,” ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Szijjarto mettono in luce una frattura all’interno dell’Unione Europea riguardo alla gestione del conflitto in Ucraina e riflettono la posizione ungherese che da tempo chiede un approccio più moderato e diplomatico nella gestione delle relazioni con la Russia.