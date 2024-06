COMUNICATO STAMPA Ercolano. Buonajuto: “Sfregiata una domus del parco archeologico: atto vergognoso e affronto alla nostra storia”

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

Ercolano. Buonajuto: “Sfregiata una domus del parco archeologico: atto vergognoso e affronto alla nostra storia”

“Quello di cui si è reso protagonista il turista olandese è un atto vergognoso, è un affronto non solo alla nostra Ercolano e alla nostra storia, ma anche a tutta l’umanità. Chi commette tali gesti non ha alcun rispetto per la cultura e il valore inestimabile del nostro parco archeologico. È inaccettabile che qualcuno possa pensare di poter venire qui e distruggere ciò che è patrimonio di tutti. Un grazie di cuore al personale di vigilanza del Parco e ai Carabinieri che sono intervenuti identificando e denunciando il 27enne che ora dovrà finanziare il restauro del muro della Domus” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e Vicepresidente Nazionale di Anci, commentando quanto avvenuto all’interno del Parco Archeologico di Ercolano, dove un turista ha lasciato la propria ‘firma’ con un pennarello indelebile sulle pareti di una domus.

