Comunicato Stampa / 74° Italia Film Fedic: premio alla carriera ad Anna Bonaiuto

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Montecatini Terme si prepara ad ospitare *

*la 74^ edizione di Italia Film Fedic*

*Premio alla carriera ad Anna Bonaiuto*

Sarà conferito alla grande attrice Anna Bonaiuto il premio alla carriera

durante la 74^ edizione di *Italia Film Fedic – Mostra del Cinema di

Montecatini*, che si svolgerà dal 19 al 23 Giugno 2024, iniziativa che

la *Fedic

– Federazione Italiana Cineclub*, una delle nove Associazioni di Cultura

Cinematografica riconosciute dal Ministero della Cultura, ha ripreso ad

organizzare dal 2020 ereditando una manifestazione da essa organizzata per

la prima volta nel 1950 nella città termale toscana.

Sotto la guida della direzione artistica composta da *Gianluca Castellini e

Paolo Micalizzi*, con il presidente *Lorenzo Caravello*, la manifestazione

ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento all’attrice italiana

per i suoi innumerevoli ruoli sia nel cinema che nel teatro.

Nata a Latisana, in provincia di Udine, da padre napoletano e madre

friulana, Anna Bonaiuto è attrice di teatro e cinema diplomata all’

Accademia Silvio d’Amico ha lavorato coi più grandi registi tra cui Cecchi,

Ronconi, Servillo, Martone, Rambert. Ha vinto con “Sabato domenica e

lunedì” di Eduardo con la regia di Servillo, il Premio Ubu, come migliore

attrice italiana. Recita per Pupi Avati per il film “Storie di ragazzi e di

ragazze”(198 9 e nel 1992 per “Fratelli e sorelle” per il quale ottiene una

Grolla d’Oro.

Nel 1992 si afferma in “Morte di un matematico napoletano”, primo film di

Mario Martone, accanto a Carlo Cecchi che la dirige sovente anche in

teatro. Nel 1993, vince la Coppa Volpi a Venezia come Miglior attrice non

protagonista nel film di Liliana Cavani “Dove siete? Io sono qui”. L’anno

seguente, Michael Radford, la dirige ne “Il postino”, ultimo film del

compianto Massimo Troisi, accanto a Philippe Noiret e Maria Grazia

Cucinotta. Ritorna come protagonista nel 1995, nel film di Martone “L’amore

molesto”, con cui si aggiudica il Nastro d’Argento, David di Donatello e

grolla d’oro come miglior attrice protagonista. Seguiranno “I Vesuviani”

(1997) e “Teatro di guerra” (1998).

Nel 2008 Interpreta moglie di Giulio Andreotti ne “Il Divo”, di Paolo

Sorrentino. Nel 2013 recita in “Viva la libertà” di Roberto Andò. Sarà

anche diretta nel 2016, dal regista iraniano Amir Naderi nel film “Monte” e

tornerà a lavorare l’anno successivo con Riccardo Milani in “Mamma o

papà?”, in cui affianca Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Partecipa ai film di Nanni Moretti: “Il Caimano” (2006) e “Tre Piani”

(2021). Viene poi diretta da Sorrentino in “Loro” (2018). Nel 2024

Margherita Buy la coinvolge nel suo film d’esordio “Volare”. Partecipa alla

serie “Il Re” con Nicola Zingaretti.