AMBIENTE: DE PALMA (FI): “CON MINISTRO GRANDE LAVORO DI SQUADRA PER IL BENE DEL TERRITORIO”

“Destinare un miliardo di euro per il ricorso all’ idrogeno per l’Ilva, puntare sull’eolico off shore e consentire la de-perimetrazione delle aree sin: oggi ho ringraziato il Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, per lo straordinario lavoro di squadra che stiamo portando avanti grazie alla sua disponibilità a recepire le nostre istanze. Per quanto riguarda le aree sin, è stata attivata, la conferenza di servizi per eliminare le perimetrazioni di aree non interessate da questioni ambientali e questo concorrerà allo sviluppo del territorio. Non solo: la nomina del commissario straordinario per le bonifiche, con la creazione di una struttura commissariale così come ho proposto con un mio emendamento, e’ condizione necessaria affinché possa operare con determinazione e dare le risposte attese da Taranto. E ancora: sulle politiche energetiche, stiamo puntando sull’impiantistica off shore che consentirà di dare continuità alla produzione di acciaio in maniera green, tenuto conto che nel 2030 le emissioni di CO2 non saranno più compensate. Si tratta di interventi che avranno riverberi positivi a medio e lungo termine e sono il frutto di un lavoro di squadra che stiamo felicemente portando avanti con il governo. Avanti così”. Così in una nota l’on Vito De Palma di Forza Italia.

