Ospedale di Prato: formazione degli studenti americani dell’Università di New Haven (UNH)

Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Da maggio nell’Ospedale di Prato la formazione degli studenti americani dell’Università di New Haven (UNH)

Si rafforza la collaborazione con l’ Azienda USL Toscana Centro

Benefici anche per i professionisti

Prato – Una nuova convenzione con l’Università di New Haven e l’Azienda USL Toscana Centro per i percorsi formativi all’Ospedale di Prato per rafforzare il loro reciproco impegno nella formazione del personale sanitario.

In questi giorni è stata firmata la nuova convenzione.

Fondata nel 1920 nel campus dell’Università di Yale in cooperazione con la Northeastern University come New Haven YMCA Junior College, UNH è cresciuta fino a ospitare circa 100 corsi di laurea e 50 programmi di specializzazione nelle due sedi di New Haven e di Orange nello stato del Connecticut.

Nel 2012, l’UNH ha aperto il suo campus satellite a Prato, portando la sua esperienza educativa internazionale in Italia. Da allora, l’università ha lavorato attivamente per promuovere la collaborazione con le istituzioni locali, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza formativa degli studenti e del personale.

Dal 2018, UNH ha intrapreso una proficua collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro, che ha portato ora alla firma del nuovo accordo che regola la frequenza di studenti americani presso strutture sanitarie dell’Azienda, con l’obiettivo di promuovere attività di “Experiential Education” attraverso un approccio pratico alla formazione.

Il percorso educativo formativo previsto dalla convenzione comprende sessioni in aula alternate a periodi di “frequenza osservazionale” che si svolgeranno, a partire dal mese di maggio, presso l’Ospedale di Prato.

“Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella nostra missione di fornire un’educazione completa e orientata al futuro ai nostri studenti” – ha dichiarato Kevin Murphy, Direttore del New Haven Prato Campus – siamo molto contenti di lavorare insieme all’Azienda USL Toscana Centro – ha aggiunto – per offrire agli studenti un’esperienza formativa che li prepari per le sfide del mondo reale anche attraverso la conoscenza di contesti operativi di altri sistemi sanitari”.

L’Azienda USL Toscana Centro ha accolto con favore questa partnership, riconoscendo il valore dell’apporto degli studenti universitari di altri paesi nello scambio di esperienze a fini formativi.

“L’accordo con l’Università di New Haven rappresenta un’opportunità che riteniamo possa avere impatti positivi anche sui nostri professionisti sanitari e offrire ulteriori spazi di future collaborazioni”, -ha commentato il Direttore generale, Valerio Mari.

Daniela Ponticelli