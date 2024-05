(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 RIFORME: RUSSO (FI), ACCELERAZIONE SU POTERI A ROMA CAPITALE, C’È PACCHETTO DI RIFORME

“La città di Roma, Roma Capitale, non può avere gli stessi poteri di un altro Comune qualunque. Per questa ragione è necessario modificare l’articolo 114 della Costituzione e riconoscerle forme e condizioni particolari di autonomia. È una decisione non di semplice buon senso, ma anche l’unica possibilità che esiste per risolvere i tanti problemi che tutti i cittadini romani o chi frequenta la città per lavoro conoscono benissimo e che non accennano a diminuire, anzi. Forza Italia ha posto per primo un problema con una proposta di legge firmata da Paolo Barelli e che sarà discussa dalla prossima settimana dalla commissione Affari costituzionali e il governo ha deciso di imprimere una accelerazione, che è benvenuta. Questa riforma fa parte di un pacchetto di riforme costituzionali alle quali stiamo lavorando in questi mesi e che hanno il solo obiettivo di rendere il nostro Paese più moderno e più rapido nel rispondere alle richieste e ai bisogni dei cittadini”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali, nel corso di una iniziativa organizzata da Forza Italia nel complesso di Santa Maria in Aquiro a Roma sul tema dei nuovi poteri a Roma Capitale.

