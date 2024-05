INVITO STAMPA – Domani alle 12.30 – Cerimonia consegna telemetrie ospedale San Giuseppe Empoli

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 INVITO STAMPA – La donazione effettuata dalla struttura turistica di Castelfalfi alla Fondazione Santa Maria Nuova ha reso possibile l’acquisto per l’Ospedale San Giuseppe di 4 telemetrie per la rilevazione multiparametrica; ciò consentirà all’Area Stroke del San Giuseppe il passaggio a Stroke Unit a tutti gli effetti, collocandola allo stesso livello degli altri reparti ospedalieri dell’Azienda specializzati nell’assistenza all’ictus.

Alla cerimonia di consegna con i responsabili della struttura turistica di Castelfalfi (Montaione), è invitata a partecipare anche la stampa :

Mercoledì 29 maggio

Ore 12.30

Ospedale San Giuseppe di Empoli

Viale Boccaccio 16/20 (Empoli) – Piano 5 (davanti al setting 5 A1)

Partecipano all’inaugurazione: il Presidente della Regione Toscana ; il Direttore Generale AUSL Toscana centro ; il Direttore Servizi Sociali AUSL Toscana Centro ; i l Presidente Terza Commissione Sanità Regione Toscana; il Sindaco di Empoli ; il Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova ; il Presidente Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa .

Per l’Azienda sanitaria e per l’ospedale San Giuseppe saranno presenti:

Silvia Guarducci, Direttore presidio ospedaliero San Giuseppe Empoli.

Luca Masotti, Direttore Medicina Interna II San Giuseppe Empoli.

Enrico Benvenuti, Direttore dipartimento di Medicina Multidimensionale e Direttore della struttura complessa Geriatria Firenze Empoli.

Leonello Guidi, Direttore Neurologia San Giuseppe Empoli .

Pasquale Palumbo, Direttore Dipartimento delle specialistiche mediche della Asl Toscana centro e Direttore Neurologia, Neurofisiopatologia – Stroke Unit aziendale.

Per la struttura turistica di Castelfalfi :

Mounir Husseini, Amministratore delegato.

Emanuele Buti, Health&Safety Manager.

Lorenzo Bigazzi, Director of Finance.

