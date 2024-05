CS Fondimpresa – Designazione del Nuovo Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Designazione del Nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa

e Nomina del Comitato di Indirizzo Strategico

Roma, 28 maggio 2024 – Fondimpresa è lieta di annunciare che in data odierna si è provveduto alla designazione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027. Riconfermato il Presidente Aurelio Regina, già Delegato all’Energia del Presidente di Confindustria,

Vicepresidente e azionista di Manifatture Sigaro Toscano e Partner di Egon Zehnder International. “Fondimpresa ha raggiunto obiettivi importanti anticipando i grandi trend che ora accompagnano le transizioni – ha dichiarato il Presidente Regina – Nuove sfide ci attendono per

il prossimo triennio, soprattutto nel campo delle politiche attive del lavoro, ma siamo pronti”.

Alla Vicepresidenza Fulvio Bartolo per parte UIL che ha affermato: “Un onore poter mettere a

fattor comune l’esperienza maturata in anni al servizio della formazione continua per imprese

e lavoratori”.

Consiglieri: Annamaria Trovò (CISL), Simonetta Ponzi (CGIL), Pierangelo Albini e Luca Businaro

(Confindustria).

I cambiamenti ed i traguardi raggiunti in questi anni confermano e premiano l’impegno di

Fondimpresa nel perseguire obiettivi sfidanti ed ambiziosi per stagliarsi come primario interlocutore istituzionale a sostegno delle politiche industriali a sostegno di Imprese e lavoratori

aderenti.

Sempre in data odierna è stato designato il Comitato di Indirizzo Strategico. Tale comitato,

fondamentale per la definizione delle linee guida e delle strategie di sviluppo del primo Fondo

Interprofessionale italiano con oltre 211mila aziende aderenti e quasi 5 milioni di lavoratori,

è composto, per il triennio 2024-2027, dai seguenti membri:

– Confindustria: Emanuele Orsini (Presidente), Maurizio Marchesini (Vicepresidente con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali), Vincenzo Antonio Marinese (Vicepresidente con

delega all’Organizzazione e i Rapporti con i Territori e le Categorie)

– CGIL: Maurizio Landini (Segretario Generale)

– CISL: Luigi Sbarra (Segretario Generale)

– UIL: Pierpaolo Bombardieri (Segretario Generale)