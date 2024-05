(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

28 maggio 2024

Audizione Meta in Commissione Politiche Ue – Mercoledì alle 14 diretta webtv

Mercoledì 29 maggio alle ore 14, presso la Sala ex Agricoltura, la Commissione Politiche Ue, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su “Efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese”, svolge l’audizione dei rappresentati di Meta.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

