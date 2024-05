TERRITORIO, SAN PIETRO IN CASALE (BO): LEGA e FDI: Piena Condanna dell’Abbruciamento del Volantino del Candidato Sindaco del PD, Alessandro Poluzzi

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

comunicato stampa | San Pietro in Casale, 27 maggio 2024

LEGA e FDI: Piena Condanna dell’Abbruciamento del Volantino del Candidato Sindaco del PD, Alessandro Poluzzi

Mattia Polazzi e Alfredo Cionfoli, rappresentanti della Lega a San Pietro in Casale, condannano fermamente e senza mezzi termini il grave atto di abbruciamento del volantino del candidato sindaco del PD, Alessandro Poluzzi, recentemente divulgato sui social. Questo gesto è inaccettabile e va contro i principi di civiltà e rispetto che dovrebbero caratterizzare ogni competizione elettorale.

Tuttavia, gli esponenti della Lega stigmatizzano con forza le accuse infondate rivolte loro dai simpatizzanti del Partito Democratico. Mattia Polazzi dichiara: “Sono stato più volte querelato da rappresentanti e sostenitori della sinistra sanpierina, ma ho vinto tutte le querele penali senza che nessuno mi abbia mai chiesto scusa. Genitori e cittadini mi fermano al supermercato per esprimermi la loro solidarietà e sostegno, dicendomi che non possono farlo pubblicamente per paura di ricevere telefonate intimidatorie. È inaccettabile che il volantino distribuito dal PD pochi giorni fa mi attacchi personalmente. Non siamo noi ad aver creato un clima d’odio. Chi ci ha rivolto queste accuse ne risponderà nei tribunali, poiché non siamo più disposti ad accettare queste false accuse.”

Alfredo Cionfoli aggiunge: “Vogliamo sapere chi realmente si nasconde dietro quei profili falsi che diffondono calunnie e odio. Non vorremmo che fosse un pessimo gioco per distrarre i cittadini e fuggire dai confronti sui programmi elettorali. È fondamentale che la campagna elettorale si svolga su un terreno di correttezza e trasparenza, dove ogni candidato possa esprimere liberamente le proprie idee senza timore di attacchi personali o diffamatori.”

Sara e Diego Mazzanti di Fratelli d’Italia San Pietro in Casale aggiungono: “Come ormai tutti ben sanno, questa sera si sarebbe dovuto tenere il confronto fra i candidati sindaci: una occasione importantissima per tutti noi cittadini di capire chi andremo a votare. A neanche 9 ore dall’incontro medesimo, l’incontro viene annullato. Le motivazioni? È giunta voce che questa sera potrebbero ravvisarsi comportamenti ostili verso i candidati. I gestori del locale, che hanno deciso di non tenere l’incontro, hanno tutto il diritto di fare un passo indietro per timori legati alla loro attività. Ma i candidati sindaci no. Il nostro candidato sindaco Marco Nanetti, con la solidarietà di un altro candidato sindaco, Renato Rizz, ha pensato di mantenere il confronto questa sera, magari in un luogo diverso. Perché il candidato Poluzzi si sta tirando indietro? Durante la serata di qualche giorno fa in cui si è tenuto il primo confronto tra candidati, parte dei sostenitori di Alessandro Poluzzi ha interrotto il discorso di Marco Nanetti nel momento in cui denunciava la mancanza di sicurezza nel nostro comune, affermando di sentirsi sicuri e di non riservare alcun timore. Ma come è possibile che gli stessi oggi, a distanza di qualche giorno, vogliano rifiutarsi di presenziare per timori inerenti alla sicurezza e all’ordine pubblico?”

Polazzi, Cionfoli, e i Mazzanti ribadiscono l’impegno delle rispettive forze politiche per un dialogo politico costruttivo e rispettoso, invitando tutte le forze politiche a fare altrettanto per il bene di San Pietro in Casale e dei suoi cittadini.