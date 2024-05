[Rugby Notizie]Serie A Elite Femminile, il Cus Torino batte la Capitolina 24-0 nel recupero della quinta giornata del Girone Playout

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

SERIE A ELITE FEMMINILE, IL CUS TORINO BATTE LA CAPITOLINA 24-0 NEL RECUPERO DELLA QUINTA GIORNATA DEL GIRONE PLAYOUT

Roma – Dopo la finale di Casale di ieri, che ha incoronato Villorba, vittorioso per 12-19 sul Valsugana, la Serie A Elite Femminile aveva ancora una partita da disputare: il recupero tra Cus Torino e Capitolina della quinta giornata del girone Playout, rinviato prima per il maltempo che si era abbattuto sul Piemonte, poi per lo sciopero nazionale dei mezzi.

A sorridere in questo ultimo atto della stagione 2023/24 del massimo campionato femminile domestico, è la squadra di casa, che regola i conti con le romane con un netto 24-0.

Una vittoria che proietta il Cus in testa al Girone Playout, con la Capitolina che scende al secondo posto in classifica. Poco male comunque, dal momento che entrambe le formazioni, così come la Benetton Treviso, erano già salve. A retrocedere in Serie A è Calvisano.

Campo Albonico, Grugliasco (TO), 26 maggio 2024

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina 24-0 (5-0)

Classifica: Iveco Cus Torino 26; Unione Rugby Capitolina 22; Benetton Rugby Treviso 11; Rugby Calvisano 1

Marcatori: p.t. 7’ m.Hu nt (5-0); 19’ m. Luoni (10-0) nt.; 28’ m. Pantaleoni tr. Sacchi. (17-0); s.t. 53’ m. Zini tr. Sacchi (24-0); IVECO CUS Torino Rugby: Pantaleoni, Toeschi (77′ Donà) Bruno, Piva, Luoni, Gronda, Sacchi, Gai, Comazzi(75′ Fulcini), Epifani (60′ De Robertis), Tognoni, Ponzio (60′ Zoboli), Salvatore (70’p Reverso), Hu, DAmbros Da Silva (27′ Zini)

All. Marshallsay

Unione Rugby Capitolina: Francolini, Grenon, Granzotto, Gizzi (69′ Stasi), Sorgente, De Angelis, Mastrangelo(67′ Rossetti), Errichiello(64′ Belleggia), Farina, Albanese(50’Praitano), Ginammi, Tricerri (64′ Panifilo), Cacciotti, Nobile, Fiorenza, Cittadini

All. Murer

Arb. Grosso Ludovico

Cartellini: 18′ Errichiello; 65′ Hu; 70′ Salvatore

Calciatori: Sacchi (Torino) 2/4;

Note: Giornata soleggiata 30°. Campo in buone condizioni. 300 spettatori

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Unione Rugby Capitolina 0

Player of the match: Monica Bruno (Torino)

