INPGI, Gruppo Gino Falleri: Votate Roberto Rossi, Pierluigi Roesler Franz e Nicola Di Stefano

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

TUTTI I COLLEGHI CHE RICEVONO QUESTO MESSAGGIO HANNO

DIRITTO AL VOTO. ESPRIMERE LA VOSTRA PREFERENZA

SIGNIFICA IL VERO CAMBIAMENTO PER LA NOSTRA CATEGORIA.

Care colleghe, cari colleghi,

voglio ricordarvi che il 27,28,29 e 30 maggio dalle 8 alle 22 e il 31 maggio dalle

8 alle 20 si vota solo online per il rinnovo delle cariche sociali ed

amministrative dell’INPGI, l’ente previdenziale nato circa 30 anni fa come INPGI

2, ma che da due anni tutela esclusivamente i giornalisti lavoratori autonomi,

collaboratori e co.co.co.

Questo voto che all’apparenza può sembrare qualcosa che non ci riguarda, è

invece un voto che coinvolge 6.600 giornalisti, sia professionisti che pubblicisti

solo nel Lazio.

E’ un’occasione unica, perché i pubblicisti possono votare per i

professionisti ed i professionisti per i pubblicisti.

Questa realtà sarebbe molto saggia ed utile per tutte le votazioni future, cosa che

si potrebbe realizzare in maniera concreta, come spesso ne parlava il grande

Gino Falleri, creando un Albo unico Professionale dei Giornalisti Italiani.

Speriamo di riuscirci presto, sarebbe un grande passo avanti per entrambe le

categorie.

Detto questo, tornando al voto imminente, vorrei che tutti Voi vi rendiate conto

dell’importanza dell’ex INPGI “2”, che da molti anni incassa i vostri risparmi con

versamenti eseguiti nelle casse dell’Istituto.

Soldi che vi appartengono e che, anno dopo anno, l’Istituto sta mettendo da parte

per vostro conto, con la giusta promessa che questi risparmi, ritorneranno

nelle vostre tasche!

Sotto forma di una pensione diretta o aggiuntiva a quella INPS, oppure come

rimborso in un’unica soluzione, nel momento in cui Voi, ne farete richiesta scritta

all’Istituto per la restituzione una tantum in un’unica soluzione (ma solo a

determinate condizioni previste dall’attuale Regolamento).

Nel frattempo con i vostri soldi l’Ente potrà e dovrà gestire i denari nel miglior

modo possibile e con la massima attenzione e trasparenza.

Il suo attuale patrimonio ammonta a circa 900 milioni di euro.

Il nostro futuro e quello delle nostre famiglie è importante, dunque io,

Roberto Rossi, Pierluigi Roesler Franz (detto Pierluigi Franz) e Nicola Di

Stefano, abbiamo deciso di garantire i vostri ed i nostri investimenti futuri,

in virtù di rassicurare anche le nostre famiglie, facendo sia opera di

controllo dei capitali e dei loro investimenti, sia impegnandoci ad

aggiornarvi concretamente, inviandovi tutte le informazioni sulle operazioni

economiche di investimento del denaro e sia fornendovi tutte le spiegazioni

delle modalità applicate da parte dell’Istituto prima ancora che queste

vengano rese operative.

I nostri risparmi devono essere investiti bene, in assoluta trasparenza, con le

operazioni finanziarie più convenienti sul mercato.

Questa nostra spiegazione era doverosa per iniziare a conoscerci meglio e per

illustrare a tutti Voi come pensiamo di procedere a difesa dei Vostri versamenti.

In primis vi verranno comunicati tutti i compensi mensili di ciascun membro

del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti degli Organi

Collegiali, e di volta in volta tutte le spese di gestione, sia di ordinaria che di

straordinaria amministrazione che verranno proposte in Consiglio, al fine di

garantire a tutti il massimo della trasparenza e della tempestiva

informazione, che dovrà essere garantita per tutti ed essere anche rispettata da

tutti.

Intendiamo garantire pensioni dignitose a colleghe e colleghi, disegnare un

vero welfare ed un sistema di servizi aggiuntivi per la categoria e fornire

una consulenza rapida ed efficace agli iscritti.

Ecco alcuni dei motivi, per i quali vi stiamo chiedendo il voto. Quello che vogliamo

fare lo mettiamo nero su bianco.

Non lo diciamo a voce, perché troppe volte in passato il vento ha portato via

parole, senza mai sapere da chi fossero state pronunciate.

Grazie del prezioso tempo che ci avete concesso leggendo questo messaggio.

Spero che i primi a beneficiare del contenuto di quanto qui esposto sarete voi,

dopo il voto.

Nel Lazio si possono esprimere al massimo 6 preferenze barrando una X

accanto ai loro nomi. Saranno eletti i 9 candidati più votati. Tutti i nominativi

dei 16 candidati sono già riportati sulla scheda elettronica di voto.